CANAL RCN
Tendencias

Luisa Castro cuestionó los ataques contra Westcol tras la muerte de Komanche

Westcol recibió críticas tras la muerte de Komanche y Luisa Castro reaccionó.

luisa-castro-reaccion-criticas-westcol-komanche
Foto: IG Luisa Castro

Noticias RCN

noviembre 04 de 2026
09:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

"Uno solo puede dar de lo que tiene". Con esa frase, Luisa Castro se refirió a los ataques que recibió Westcol en redes sociales tras la muerte del streamer Komanche, hallado sin vida el pasado 25 de octubre. La influenciadora cuestionó los señalamientos contra su pareja y habló de cómo enfrenta los comentarios de odio.

¿Por qué Luisa Castro salió en defensa de Westcol?

La controversia surgió después del fallecimiento de Komanche, creador de contenido salvadoreño que fue relacionado con una polémica en internet por presuntamente sobrepasarse con una mujer. En medio de esa situación, algunos usuarios dirigieron fuertes cuestionamientos contra Westcol e insinuaron que sus comentarios e incitación al hate habrían influido en lo ocurrido.

Komanche presentía su muerte: el streamer habló de sus últimos días en un video viral
RELACIONADO

Komanche presentía su muerte: el streamer habló de sus últimos días en un video viral

Las acusaciones provocaron reacciones entre los seguidores de ambos creadores. Westcol respondió públicamente, lamentó la muerte de Komanche y rechazó los señalamientos que circulaban en su contra.

Ahora fue Luisa Castro quien se refirió al episodio. La influenciadora respondió preguntas de sus seguidores en Instagram y manifestó que le causó tristeza observar la cantidad de personas que atacaron a su novio, atribuyéndole una responsabilidad que, según ella, no tenía.

También cuestionó lo que consideró una contradicción: personas que criticaban los mensajes de odio terminaron participando en ataques contra el streamer.

Desgarrador: así reaccionaron los mejores amigos de Komanche a la noticia de su muerte
RELACIONADO

Desgarrador: así reaccionaron los mejores amigos de Komanche a la noticia de su muerte

Su reflexión estuvo acompañada de una frase con la que resumió su postura: "Uno solo puede dar de lo que tiene"

¿Qué contó Luisa Castro sobre el odio que recibe en redes?

La influenciadora aprovechó la conversación para hablar de su propia experiencia con los comentarios negativos. Aseguró que recibe ataques de manera constante en sus plataformas digitales, pero que ha aprendido a no permitir que esas opiniones definan su identidad ni afecten su tranquilidad.

Castro sostuvo que no busca la aprobación de todo el mundo y que entiende que siempre habrá personas inconformes con lo que hace o publica. Por eso, prefiere ignorar buena parte de las críticas y seguir adelante con sus actividades.

Se conoció la causa de muerte del streamer El Komanche: esto reveló la autopsia
RELACIONADO

Se conoció la causa de muerte del streamer El Komanche: esto reveló la autopsia

Por su parte, Westcol había decidido apartarse durante algunos días de las transmisiones y publicaciones después de la muerte de Komanche. Durante ese tiempo viajó con su pareja y explicó que mantenía una buena relación con el creador salvadoreño, a quien recordó como alguien que le enviaba mensajes afectuosos y de apoyo.

El streamer ya retomó su actividad en redes sociales y las declaraciones de Castro se suman a las reacciones que ha generado el caso y vuelven a poner sobre la mesa el debate por los límites de los comentarios y los ataques en internet.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masterchef Celebrity Colombia

Lágrimas en MasterChef: así fue la desgarradora reacción de Emiro a la eliminación de Luciano

Masterchef Celebrity Colombia

Arroz sin sazón: así se vivió la despedida de un nuevo cocinero en MasterChef

Artistas

Feid anunció su próximo tour por el mundo: ¿ya hay fechas en Colombia?

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy, 4 de noviembre de 2026: número y signo ganador

¡Hay afortunados nuevos tras el sorteo del Super Astro Luna de este 4 de noviembre! Descubra aquí el resultado exacto.

Enfermedades

Minsalud e INS descartan ébola en los primeros cuatro casos sospechosos vigilados en Colombia

Los pacientes, dos del Valle del Cauca y dos del Huila, dieron negativo para el virus tras análisis realizados por el Laboratorio Nacional de Referencia de Virología.

Gustavo Petro

Denuncian seguimientos contra Deicy Jiménez, la mujer que señaló al expresidente Petro de ‘sexocontratos’

Cúcuta Deportivo

Cúcuta venció a Santa Fe y confirmó un nuevo descendido a segunda división

Alemania

Hallan muerto en un hotel de Berlín a importante dirigente político alemán