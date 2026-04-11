Luisa Castro cuestionó los ataques contra Westcol tras la muerte de Komanche

"Uno solo puede dar de lo que tiene". Con esa frase, Luisa Castro se refirió a los ataques que recibió Westcol en redes sociales tras la muerte del streamer Komanche, hallado sin vida el pasado 25 de octubre. La influenciadora cuestionó los señalamientos contra su pareja y habló de cómo enfrenta los comentarios de odio.

¿Por qué Luisa Castro salió en defensa de Westcol?

La controversia surgió después del fallecimiento de Komanche, creador de contenido salvadoreño que fue relacionado con una polémica en internet por presuntamente sobrepasarse con una mujer. En medio de esa situación, algunos usuarios dirigieron fuertes cuestionamientos contra Westcol e insinuaron que sus comentarios e incitación al hate habrían influido en lo ocurrido.

Las acusaciones provocaron reacciones entre los seguidores de ambos creadores. Westcol respondió públicamente, lamentó la muerte de Komanche y rechazó los señalamientos que circulaban en su contra.

Ahora fue Luisa Castro quien se refirió al episodio. La influenciadora respondió preguntas de sus seguidores en Instagram y manifestó que le causó tristeza observar la cantidad de personas que atacaron a su novio, atribuyéndole una responsabilidad que, según ella, no tenía.

También cuestionó lo que consideró una contradicción: personas que criticaban los mensajes de odio terminaron participando en ataques contra el streamer.

Su reflexión estuvo acompañada de una frase con la que resumió su postura: "Uno solo puede dar de lo que tiene"

¿Qué contó Luisa Castro sobre el odio que recibe en redes?

La influenciadora aprovechó la conversación para hablar de su propia experiencia con los comentarios negativos. Aseguró que recibe ataques de manera constante en sus plataformas digitales, pero que ha aprendido a no permitir que esas opiniones definan su identidad ni afecten su tranquilidad.

Castro sostuvo que no busca la aprobación de todo el mundo y que entiende que siempre habrá personas inconformes con lo que hace o publica. Por eso, prefiere ignorar buena parte de las críticas y seguir adelante con sus actividades.

Por su parte, Westcol había decidido apartarse durante algunos días de las transmisiones y publicaciones después de la muerte de Komanche. Durante ese tiempo viajó con su pareja y explicó que mantenía una buena relación con el creador salvadoreño, a quien recordó como alguien que le enviaba mensajes afectuosos y de apoyo.

El streamer ya retomó su actividad en redes sociales y las declaraciones de Castro se suman a las reacciones que ha generado el caso y vuelven a poner sobre la mesa el debate por los límites de los comentarios y los ataques en internet.