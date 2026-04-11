Arroz sin sazón: así se vivió la despedida de un nuevo cocinero en MasterChef

Un nuevo reto de eliminación llegó a la cocina más importante del país y cuatro cocineros tuvieron que enfrentarse en uno de los retos más apretados y complejos hasta el momento.

Así lo hicieron saber los jueces, quienes aseguraron que la competencia se ha encargado de revelar los nombres de los mejores cocineros que, pese a todo pronóstico, han logrado llegar a estar a punto de conformar el top 10 de la competencia.

Sin embargo, las expectativas dieron distintos vuelcos durante el desafío de la noche ya que los planes de algunos cocineros se vieron frustrados y las consecuencias llegaron.

¿Cómo fue el reto de eliminación?

El ingrediente fue asignado, los cuatro cocineros tuvieron que cocinar con arroz Diana y formar bowls. Este plato de comida planteó varias opciones ya que los chefs aseguraron que necesitaba salsa, varios vegetales, ingredientes de colores y una excelente cocción del arroz.

El desafío contó con 60 minutos, despensa libre y cuatro tipos de arroz. Robert Farah fue el encargado de designar las bolsas con las que se iba a trabajar para el reto. Por esto, Jimmy tuvo que trabajar con el arroz y fideos, Verónica con cosecha especial, Luciano con premium y Marcela con el arroz de coco.

El reto inició y todos los participantes manifestaron su angustia por presentar una preparación adecuada para sorprender a los tres jueces. Por esto, la ayuda desde el balcón no se hizo esperar ya que varios cocineros decidieron prestar sus conocimientos para guiar los platillos que se estaban cocinando en las cuatro estaciones.

Presentación de los platos en MasterChef

Verónica presentó un bowl que dedicó a su hija. Según los jueces, su plato contó con una técnica correcta, buena presentación y cortes adecuados. El arroz fue calificado como sensacional. Pese a que utilizó pocos ingredientes, los aprovechó muy bien y recibió un cachete de Rausch.

Luciano presentó un bowl con varios ingredientes como soya, wasabi, pepino y más ingredientes. Sin embargo, los jueces afirmaron que le faltaba salsa de soya, la preparación estaba un poco seca, al arroz le faltaba sazón y el salmón ahumado no encajaba con el resto del plato.

Jimmy preparó un bowl más tradicional con ingredientes típicos. Sin embargo, el huevo estaba pasado de cocción, la presentación no fue la mejor, pero la sazón fue buena. Finalmente, Marcela presentó un arroz Pacífico que fue exaltado por su buena cocción y su olor aromático. El plato tenía un toque picante, pero le faltó identidad y el curry opacaba el sabor del arroz.

¿Quién fue el eliminado de la competencia?

Tras una seria deliberación por parte de los chefs, el cocinero que abandonó para siempre la competencia fue Luciano D’Alessandro. Por supuesto, la determinación causó distintas reacciones entre los cocineros que se encontraban en el balcón.

Este fue el caso de Emiro Navarro, quien rompió en llanto al conocer que su compañero más cercano iba a salir para siempre de la competencia.