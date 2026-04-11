Denuncian seguimientos contra Deicy Jiménez, la mujer que señaló al expresidente Petro de ‘sexocontratos’

La polémica por las denuncias de presuntos contratos con el Estado a cambio de favores sexuales que involucrarían al expresidente Gustavo Petro sigue creciendo.

A través de un comunicado, Dina Luz Malo Andrade, quien asumió la representación legal de Deicy Alejandra Jiménez Ramírez, tras la renuncia de Felipe Caballero al caso por amenazas, denunció seguimiento contra su representada y solicitó la intervención urgente de las autoridades para garantizar su seguridad e intimidad.

Mi representada ha sido objeto de amenazas razón por la cual cuenta actualmente con un esquema de protección (…) corresponde al Estado garantizar su vida su integridad y su seguridad. Advierto que cualquier hecho que las afecte deberá investigarse de inmediato considerando su posible relación con la denuncia presentada contra el exmandatario.

RELACIONADO Abogado de Deicy Jiménez renuncia a su defensa por presuntas amenazas a su seguridad

Denuncian seguimientos contra Deicy Jiménez por el caso de ‘sexocontratos’

En el documento, la abogada informó que asumió la defensa de Jiménez en calidad de víctima dentro de la denuncia presentada ante las autoridades contra el exmandatario por los presuntos hechos de violencia sexual.

Malo denunció una situación ocurrida el pasado 3 de noviembre contra su cliente. Explicó que personas que todavía no han sido identificadas habrían seguido y fotografiado a su representada mientras desarrollaba actividades de su vida cotidiana.

Posteriormente, esas imágenes comenzaron a circular públicamente.

Ninguna víctima está obligada a explicar dónde se encuentra y qué hace en el territorio nacional; lo que sí debe esclarecerse es quién la sigue, quién la fotografía y por orden de quién. Solicito a la Fiscalía, a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección que adopten las medidas necesarias para identificar a los responsables de este seguimiento y de la difusión de las imágenes.

Deicy Jiménez estaría recibiendo amenazas tras su denuncia

La defensa aseguró que su representada ha recibido amenazas, así como en su momento las habría recibido el abogado Caballero. Frente a este antecedente, la nueva apoderada manifestó que también solicitará a las autoridades competentes la adopción de medidas de protección a su favor.

En el comunicado, la abogada se refirió a un video divulgado por Deicy Jiménez:

Confirmo la existencia del video divulgado por mi representada el cual será puesto a disposición de las autoridades mañana 5 de noviembre para que sea incorporado la investigación y valorado conforme a la ley.

Malo Andrade señaló que su representación actuará ante las instancias correspondientes con apego a la Constitución, la ley, el debido proceso y las garantías de todas las personas involucradas.