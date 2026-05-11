ÚLTIMO MOMENTO: Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal

Este 5 de noviembre de 2026, Cristiano Ronaldo leyó una emotiva carta en la que planteó que llegó a su fin el camino con la Selección de Portugal, su máximo orgullo.

En un emotivo video, el astro portugués le dedicó unas palabras a sus compatriotas y recordó algunos de los momentos especiales que vivió defendiendo la camiseta de la 'Selección de los Escudos'.

'CR7' debutó a nivel internacional el 20 de agosto de 2003, en un partido vs. Kazajistán, y conquistó una Eurocopa (2016) y dos Ligas de Naciones con su país (2019 y 2025).

Así fue como Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal

Frente a una cámara, Cristiano Ronaldo manifestó que, después de 23 años inolvidables, llegó el momento de devolverle la camiseta '7' a su país.

Además, aseguró que no solo tomó la decisión con la mente, sino también con el corazón.

"Al pueblo portugués, ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de nuestra Selección Nacional. Nunca sentí que me perteneciera solo a mí, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a los escenarios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de pasarla a las generaciones futuras. No fue una decisión fácil porque algunas decisiones no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón", planteó Cristiano Ronaldo.

"Un viaje que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre, ha llegado a su fin. Cuando recuerdo todo lo que viví con la Selección Nacional, no solo veo partidos, goles, récords y trofeos; veo portugueses que viven en el extranjero y que durante noventa minutos se sintieron un poco más cerca de casa. Veo millones de portugueses que nunca conocí, pero que se convirtieron en parte de mi vida. Tuve el privilegio de ser su capitán, pero ningún capitán camina solo", añadió 'CR7'.

Las estadísticas de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo no solo es el jugador con más partidos disputados a nivel internacional con la Selección de Portugal, sino que también es su máximo goleador.

Desde el 2003, 'CR7' disputó 234 partidos, anotó 146 goles y estuvo presente en los Mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

El astro portugués es el máximo goleador histórico de la Eurocopa con 14 goles en fases finales y, adicionalmente, con 11 anotaciones, es el máximo goleador de su país en las Copas del Mundo.