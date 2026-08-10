Horóscopo de hoy, 8 de octubre de 2026: predicciones para cada signo

El horóscopo de hoy, jueves 8 de octubre de 2026, presenta nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco. La jornada invita a prestar atención a las relaciones personales, las responsabilidades laborales, las decisiones económicas y el bienestar.

De acuerdo con la interpretación astrológica del día, la Luna permanece en Virgo y atraviesa una etapa menguante, por lo que la energía está más relacionada con organizar, corregir y cerrar asuntos que con comenzar grandes proyectos. En Bogotá, la Luna tendrá apenas un 4,7 % de iluminación y la Luna nueva llegará el sábado 10 de octubre.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Amor: Hoy conviene evitar respuestas impulsivas. Una diferencia con la pareja puede parecer más grande de lo que realmente es si se reacciona en caliente. Si está soltero, no tome decisiones sentimentales definitivas por una emoción pasajera.

Trabajo y dinero: La jornada favorece revisar tareas, corregir errores y poner en orden asuntos que había dejado pendientes. Antes de hacer una compra importante, piense si realmente la necesita.

Salud y bienestar: Su energía puede sentirse irregular. Hacer pausas y disminuir el ritmo durante algunas horas le ayudará a recuperar concentración.

Número de la suerte: 8

Color de energía: Rojo

Compatibilidad del día: Libra

Consejo clave: No convierta una molestia momentánea en una decisión definitiva.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Amor: Puede surgir cierta inseguridad frente a una situación que involucra a la persona que quiere. No permita que una sospecha se transforme en una discusión. Si está soltero, alguien del pasado podría volver a ocupar sus pensamientos.

Trabajo y dinero: Es un buen momento para revisar cuentas, documentos y compromisos. Una decisión económica que parecía sencilla puede necesitar una segunda revisión antes de concretarse.

Salud y bienestar: Organizar su entorno tendrá un efecto positivo sobre su estado de ánimo. Evite cargar con problemas que corresponden a otras personas.

Número de la suerte: 6

Color de energía: Verde

Compatibilidad del día: Virgo

Consejo clave: Antes de reaccionar, compruebe si sus preocupaciones tienen fundamento.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Amor: Necesita un poco de espacio mental. Una conversación pendiente puede resolverse mejor si deja de intentar encontrar una respuesta inmediata. En pareja, escuchar será más útil que tratar de tener la razón.

Trabajo y dinero: El día favorece ordenar información, archivos, cuentas y pendientes. También puede encontrar una solución que había pasado por alto porque estaba concentrado en demasiadas cosas al mismo tiempo.

Salud y bienestar: Su mente necesita descanso. Reducir el tiempo frente a pantallas y desconectarse durante unas horas puede ayudarle a recuperar claridad.

Número de la suerte: 3

Color de energía: Amarillo

Compatibilidad del día: Acuario

Consejo clave: No necesita resolver todo hoy para seguir avanzando.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Amor: Los recuerdos pueden adquirir protagonismo. Es posible que una situación del pasado le haga replantear lo que espera de una relación. No confunda nostalgia con una señal para regresar.

Trabajo y dinero: Una tarea que parecía secundaria puede requerir más atención de la prevista. Revise los detalles antes de entregar documentos o asumir nuevos compromisos.

Salud y bienestar: Ordenar objetos, espacios o asuntos personales puede darle una sensación de alivio. Procure no quedarse demasiado tiempo pensando en situaciones que ya no puede modificar.

Número de la suerte: 2

Color de energía: Blanco

Compatibilidad del día: Escorpio

Consejo clave: Conserve lo que le aporta tranquilidad y deje atrás lo que solo genera peso emocional.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Amor: Puede sentirse más sensible frente a comentarios o actitudes de alguien cercano. Marte en su signo aumenta la necesidad de actuar, pero Venus retrógrada aconseja pensar antes de exigir respuestas.

Trabajo y dinero: Tiene iniciativa para avanzar, aunque no todo depende de la velocidad. Evite gastar por impulso o asumir que una oportunidad económica será tan favorable como parece inicialmente.

Salud y bienestar: Canalizar la energía mediante ejercicio, actividad creativa o movimiento puede ayudarle a controlar la tensión acumulada.

Número de la suerte: 1

Color de energía: Dorado

Compatibilidad del día: Aries

Consejo clave: La seguridad personal no necesita demostrarse en cada discusión.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Amor: La Luna en su signo aumenta su capacidad para observar detalles, pero también puede hacerle analizar demasiado las palabras de los demás. Si está en pareja, evite buscar problemas donde no los hay.

Trabajo y dinero: Es uno de sus días más útiles para organizar. Revise pendientes, corrija errores y termine aquello que ha venido aplazando. Una tarea aparentemente pequeña puede facilitarle el trabajo de los próximos días.

Salud y bienestar: Necesita cuidar el descanso y no convertir la productividad en una obligación permanente. Organizarse también significa saber cuándo detenerse.

Número de la suerte: 5

Color de energía: Verde oliva

Compatibilidad del día: Tauro

Consejo clave: Perfeccionar lo que ya tiene puede ser más conveniente que empezar de cero.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Amor: Está entrando en una etapa importante para revisar qué quiere realmente de sus relaciones. Venus retrógrada puede llevarle a comparar el presente con experiencias anteriores. No tome una decisión solo por nostalgia.

Trabajo y dinero: Conviene avanzar con prudencia. Una conversación puede abrir una posibilidad interesante, pero será mejor analizar las condiciones antes de comprometerse.

Salud y bienestar: Evite intentar complacer a todo el mundo. Necesita reservar tiempo para usted y recuperar energía antes de asumir nuevas responsabilidades.

Número de la suerte: 7

Color de energía: Azul

Compatibilidad del día: Géminis

Consejo clave: Antes de comenzar una nueva etapa, reconozca todo lo que ya ha conseguido.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Amor: Venus retrógrada en su signo puede llevarle a revisar sentimientos que creía superados. Una conversación pendiente podría volver a aparecer. No es necesario responder inmediatamente: primero determine qué quiere realmente.

Trabajo y dinero: Revise cuidadosamente acuerdos, pagos y compromisos. Una información que parecía poco importante podría tener consecuencias si se pasa por alto.

Salud y bienestar: La intensidad emocional puede aumentar. Busque espacios de tranquilidad y evite convertir cada preocupación en una batalla personal.

Número de la suerte: 9

Color de energía: Borgoña

Compatibilidad del día: Cáncer

Consejo clave: No necesita controlar cada resultado para sentirse seguro.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Amor: Puede sentirse dividido entre mantener su libertad y asumir un compromiso. No tiene que elegir desde la presión. Una relación sana también puede darle espacio para seguir siendo usted mismo.

Trabajo y dinero: Antes de aceptar una propuesta, confirme fechas, condiciones y responsabilidades. Una oportunidad puede ser interesante, pero necesita información completa para saber si realmente le conviene.

Salud y bienestar: Cambiar de ambiente puede ayudarle a despejar la cabeza. Una caminata o actividad al aire libre puede ser suficiente para recuperar perspectiva.

Número de la suerte: 4

Color de energía: Morado

Compatibilidad del día: Acuario

Consejo clave: No confunda rapidez con progreso.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Amor: La tensión del día puede hacer que sea demasiado exigente consigo mismo o con su pareja. Recuerde que no todas las diferencias necesitan una solución inmediata.

Trabajo y dinero: Hay una oportunidad para cerrar una tarea que lleva tiempo pendiente. No espere que todo quede perfecto: terminar un proyecto también forma parte del progreso.

Salud y bienestar: El cansancio acumulado puede manifestarse en irritabilidad o falta de concentración. Organice sus horarios y reserve un momento para desconectarse.

Número de la suerte: 10

Color de energía: Gris

Compatibilidad del día: Virgo

Consejo clave: Haga lo importante primero y deje para después aquello que puede esperar.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Amor: Una conversación puede ayudarle a comprender mejor una actitud que había interpretado de manera equivocada. No saque conclusiones antes de escuchar toda la historia.

Trabajo y dinero: Su capacidad para encontrar soluciones diferentes estará activa. Aun así, revise los números antes de asumir riesgos económicos. La creatividad funciona mejor cuando está acompañada de planificación.

Salud y bienestar: Necesita desconectarse de las preocupaciones ajenas. No todo problema que llega a usted tiene que convertirse automáticamente en una responsabilidad personal.

Número de la suerte: 11

Color de energía: Turquesa

Compatibilidad del día: Géminis

Consejo clave: Una buena idea también necesita tiempo para demostrar que funciona.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Amor: Su sensibilidad estará especialmente activa. Puede percibir cambios en el comportamiento de alguien cercano, pero no se adelante a interpretar sus motivos. Preguntar será mejor que imaginar respuestas.

Trabajo y dinero: Mantenga los pies sobre la tierra. Una propuesta puede resultar atractiva, pero conviene revisar detalles, plazos y condiciones antes de comprometer recursos.

Salud y bienestar: Evite absorber el estrés de otras personas. Dormir bien, limitar las preocupaciones externas y buscar un momento de calma le ayudará a recuperar equilibrio.

Número de la suerte: 12

Color de energía: Azul claro

Compatibilidad del día: Cáncer

Consejo clave: Su intuición puede orientarle, pero las decisiones importantes también necesitan información.

¿Qué signo tiene mejor suerte hoy?

Virgo aparece como uno de los signos con una energía más favorable para organizar, resolver pendientes y poner en orden asuntos personales y laborales. La presencia de la Luna en Virgo refuerza una jornada centrada en los detalles, la planificación y la productividad.

¿Qué planeta domina la energía del día?

Marte tiene un papel importante durante la jornada porque se encuentra en Leo y forma una cuadratura con Venus, que permanece retrógrada en Escorpio. Desde la astrología, esta combinación se interpreta como una tendencia a intensificar deseos, diferencias y reacciones, especialmente en asuntos afectivos y económicos.

¿Qué significa la Luna menguante para los signos?

Dentro de la interpretación astrológica, la Luna menguante se relaciona con procesos de cierre, revisión y depuración. Por eso, el 8 de octubre puede ser más apropiado para terminar pendientes, corregir errores y preparar decisiones futuras que para precipitar cambios definitivos.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.