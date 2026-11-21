La manera de escuchar música en las plataformas digitales continúa cambiando. Las recomendaciones personalizadas, la inteligencia artificial y las opciones de configuración se han convertido en herramientas con las que los usuarios pueden adaptar sus experiencias de entretenimiento a sus preferencias.

En medio de esta evolución, Spotify anunció una actualización de su función DJ que incorpora nuevas alternativas de voz y permite decidir si se desean escuchar comentarios durante las sesiones musicales.

La novedad, anunciada oficialmente el 10 de noviembre de 2026, está dirigida a suscriptores Premium de los mercados donde ya se encuentra habilitada esta herramienta.

RELACIONADO GTA 6 ya está disponible en varias partes del mundo y estos son los clips más virales

¿Cuáles son las nuevas voces disponibles en el DJ de Spotify?

La actualización incorpora nueve alternativas de voz, de las cuales siete son en inglés y dos en español. Con esta ampliación, los usuarios pueden elegir entre diferentes acentos, estilos de comunicación y personalidades.

En inglés se encuentran Casey, caracterizada por una voz cálida y relajada, Tess, con un estilo directo y Lane, que incorpora un acento del sur de Estados Unidos y una personalidad juvenil.

También están Sam, con acento australiano, Nell, con pronunciación británica y un ritmo pausado, Declan, que utiliza un acento irlandés y Nisha, cuya voz tiene acento indio.

Para quienes prefieren escuchar las intervenciones en español, se incorporaron DJ Nico y DJ Fabi. El primero se caracteriza por un estilo cercano y natural, mientras que la segunda tiene una personalidad amigable y una forma de comunicarse más ingeniosa.

Estas alternativas se suman a DJ X, una de las voces que ya formaban parte de la experiencia de reproducción personalizada de la plataforma.

De acuerdo con información difundida por Spotify, el 80 % de los usuarios que utilizan DJ regresan a esta función semana tras semana, una cifra que la empresa presenta como indicador de su uso recurrente.

¿Cómo activar las nuevas voces y desactivar los comentarios del DJ?

Además de ampliar el catálogo de voces, la aplicación incorporó una opción para reducir las intervenciones habladas durante la reproducción musical.

Con esta configuración, los usuarios pueden activar o desactivar los comentarios que realiza el DJ entre las canciones, dependiendo de si desean conocer información relacionada con sus recomendaciones o prefieren escuchar música con menos interrupciones.

Al desactivar los comentarios, desaparecen las introducciones y los cierres habituales entre las sesiones musicales. Sin embargo, permanecen algunas intervenciones breves cuando se inicia la herramienta o se presiona el botón del DJ para cambiar la selección.

Para modificar estas preferencias, los suscriptores deben ingresar a Spotify desde su dispositivo móvil, buscar la función DJ y acceder al menú de los tres puntos. Allí podrán seleccionar la voz y ajustar los comentarios.

Una vez configurada la experiencia, es posible iniciar la reproducción y utilizar el botón del DJ para cambiar de género, artista, ambiente musical o grupo de recomendaciones.

La implementación comenzó el 10 de noviembre de 2026 y se realiza de manera progresiva entre los usuarios Premium de los mercados donde funciona DJ. Por esta razón, algunas personas podrían recibir las nuevas opciones antes que otras.

Esta nota cuenta con redacción IA y fue editada por un periodista de Noticias RCN.