¿Está pensando en viajar para recibir el 2027? Una selección de la revista británica Time Out, recogida por Semana, destaca diez destinos internacionales donde la llegada del Año Nuevo se vive con espectáculos, fiestas multitudinarias, música y tradiciones que convierten la Nochevieja en una experiencia especial.

La lista reúne ciudades de distintos continentes y propone alternativas para quienes prefieren recibir el año frente al mar, disfrutar de conciertos al aire libre o participar en celebraciones tradicionales.

¿Cuáles son los tres destinos destacados para recibir el Año Nuevo?

Sídney, en Australia, encabeza la selección. Su ubicación le permite ser una de las primeras grandes ciudades en darle la bienvenida al nuevo año. Cada 31 de diciembre, más de un millón de personas se congregan en los alrededores del puerto para observar los fuegos artificiales que iluminan el Puente del Puerto y la Ópera.

La celebración incluye un espectáculo familiar a las 9:00 p. m. y una exhibición principal a la medianoche. Además, diciembre coincide con el verano australiano, por lo que el clima permite disfrutar de actividades al aire libre.

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En segundo lugar aparece Edimburgo, Escocia, que celebra el tradicional Hogmanay entre el 29 de diciembre y el primero de enero. Su programación incluye fiestas callejeras en Princes Street, conciertos y fuegos artificiales sobre el castillo. Para esta edición, la banda Underworld encabezará el Concierto en los Jardines.

Nueva York ocupa el tercer puesto. La ciudad ofrece desde el emblemático descenso de la bola luminosa en Times Square hasta fiestas y eventos en distintos barrios, con opciones para quienes buscan una celebración multitudinaria.

¿Qué otros lugares recomienda Time Out para pasar fin de año?

La selección también incluye destinos con celebraciones muy diferentes. Río de Janeiro, por ejemplo, recibe a miles de personas en la playa de Copacabana. Allí es tradicional vestir de blanco y saltar siete olas para atraer buenos deseos.

Londres también hace parte del listado, al igual que Chiang Mai, en Tailandia; Reikiavik, en Islandia; Funchal, en Madeira; Viena, en Austria, y Tokio, en Japón.

Cada ciudad tiene una forma particular de despedir el calendario. En Madrid, por ejemplo, la tradición de las doce uvas acompaña las campanadas de medianoche, mientras que en Reikiavik los fuegos artificiales iluminan el cielo.

La selección ofrece alternativas para distintos estilos de viaje: desde grandes espectáculos urbanos hasta encuentros junto al mar y celebraciones culturales. Para quienes planean viajar en diciembre, elegir destino también implica revisar con anticipación vuelos, alojamiento y programación de los eventos.