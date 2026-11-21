La Secretaría Distrital de Salud emitió una alerta preventiva por la calidad del aire en el suroccidente de Bogotá, luego de que cuatro estaciones de monitoreo registraran niveles regulares durante las últimas 36 horas. La medida está dirigida especialmente a los habitantes y trabajadores de las localidades de Kennedy y Puente Aranda, donde se ha evidenciado un aumento de material particulado en el ambiente.

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De acuerdo con las autoridades, las estaciones ubicadas en los sectores de Carvajal, La Sevillana, Ciudad Bolívar y Kennedy reportaron condiciones que han generado preocupación por posibles afectaciones a la salud.

A esta situación se suma la presencia de humo proveniente de incendios, así como vientos débiles que dificultan la dispersión de contaminantes y las bajas temperaturas registradas durante la madrugada.

Llamado a tomar medidas de protección

La Secretaría de Salud explicó que la alerta tiene un carácter preventivo y busca reducir la exposición de la población a los contaminantes atmosféricos. En ese sentido, recomendó el uso permanente de tapabocas, especialmente para quienes residen o desarrollan sus actividades en las zonas afectadas.

Asimismo, las autoridades sugirieron evitar la realización de actividad física al aire libre durante las horas de mayor concentración de contaminantes. También hicieron un llamado a los adultos mayores para que limiten las salidas de sus hogares cuando no sean estrictamente necesarias.

Especial atención a población vulnerable y sector industrial

La entidad advirtió que los grupos más vulnerables frente a la mala calidad del aire son los menores de cinco años, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias preexistentes, por lo que recomendó extremar las medidas de prevención.

Como parte de las acciones para mitigar el impacto de la contaminación, se establecieron restricciones para algunas actividades industriales. Entre ellas, la limitación de la operación de calderas entre las 8:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, así como controles a empresas que utilicen equipos que funcionen con combustibles sólidos o líquidos.