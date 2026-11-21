Los sábados tienen una particularidad para quienes participan en el Super Astro Luna: la combinación ganadora se conoce unos minutos antes de lo acostumbrado durante la semana.

Aunque la diferencia puede parecer pequeña, resulta importante para los participantes que esperan hasta la noche para consultar los resultados o verificar sus apuestas.

Este 21 de noviembre de 2026, el juego continuará su programación en Colombia con una nueva extracción que determinará cuáles combinaciones cumplen las condiciones para recibir premios.

La jornada estará marcada por la selección de cuatro cifras y un signo zodiacal, elementos que deberán coincidir con los registrados en los comprobantes de los jugadores.

Resultado del Super Astro Luna hoy 21 de noviembre de 2026

De acuerdo con el calendario oficial, este sábado se realizó el sorteo 8311 de Super Astro Luna, correspondiente al acta 6010.

La extracción estuvo programada para las 10:42 de la noche, hora colombiana, ocho minutos antes del horario habitual de lunes a viernes.

La combinación ganadora en esta oportunidad fue:

Número ganador: XXXX.

Signo zodiacal: XXXX.

Con la confirmación del resultado, los participantes podrán comparar la información publicada con sus comprobantes.

Para identificar un posible premio, será necesario revisar tanto las cifras como su orden y el signo zodiacal seleccionado.

El juego contempla categorías de acierto de cuatro cifras, tres últimas cifras y dos últimas cifras, siempre bajo las condiciones establecidas por el operador.

Los resultados de sorteos anteriores no permiten anticipar la combinación del sábado, debido a que cada extracción es independiente.

¿Qué sucede después de que se realiza el sorteo del Super Astro Luna?

Una vez finalizada la extracción, el resultado debe quedar registrado oficialmente para que los participantes puedan comprobar sus apuestas.

El número y el signo zodiacal seleccionados constituyen la referencia para establecer cuáles combinaciones resultaron ganadoras.

Sin embargo, conocer las cifras no significa que todos los premios tengan el mismo valor.

El dinero que puede recibir un participante depende de la categoría de acierto y del monto registrado en su apuesta.

Por esta razón, dos personas que obtengan premios en una misma jornada podrían recibir cantidades diferentes.

También es importante distinguir entre una apuesta ganadora y una persona ganadora, debido a que un mismo participante puede registrar varias combinaciones.

Quienes identifiquen un posible acierto deberán conservar el comprobante original y consultar los requisitos establecidos para reclamar el dinero.

Además, se recomienda verificar los resultados mediante los canales oficiales y comprobar que correspondan a la modalidad Luna, pues el Super Astro Sol tiene una extracción independiente durante la tarde.

Después de la jornada del sábado, el Super Astro Luna continuará su programación el domingo 22 de noviembre, con un sorteo previsto para las 8:30 de la noche.

Este contenido fue creado con ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.