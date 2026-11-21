Entre el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre se jugaron los primeros partidos de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. Tras disputada una fecha, solamente un equipo logró sumar de a tres puntos, mientras que se presentaron tres empates en la jornada.

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Independiente Medellín fue el único que logró imponerse, venciendo por 1-0 a Independiente Santa Fe en el Atanasio Girardot y ubicándose parcialmente en el liderato del grupo A. En el grupo B, tras los dos empates en ambos juegos, América de Cali es el parcial finalista por efectos del 'punto invisible'.

Tabla de reclasificación en el fútbol colombiano

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Uno de los aspectos más importantes en estas instancias es la tabla de reclasificación, la cual decidirá cuáles son los equipos que clasificarán a competencias internacionales de 2027, además de los respectivos campeones de Liga y Copa.

Junior de Barranquilla tiene un cupo asegurado a la fase de grupos de la Copa Libertadores, el segundo boleto será para el campeón de este semestre. Entre tanto, los dos mejores ubicados en la reclasificación, irán a fase previa: Atlético Nacional ya tiene asegurado su puesto.

El campeón de Copa BetPlay irá a Copa Sudamericana, pero si ya está clasificado a Libertadores, ese cupo pasará a la definición por reclasificación: son cuatro cupos para Colombia, todos con clasificación a la fase previa.

El triunfo de Independiente Medellín lo acerca a zonas de clasificación, acercándose a un Deportes Tolima que ya eliminado, no puede sumar más puntos. Entre tanto, América con su empate le sacó un punto más a Santa Fe en la pelea por el cupo a Libertadores.