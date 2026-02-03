Horóscopo de hoy: lunes 2 de marzo de 2026
Este lunes 2 de marzo, llega con una energía de renovación emocional y claridad mental.
Noticias RCN
07:42 a. m.
Es un momento propicio para ordenar ideas y espacios. Pequeños cambios pueden generar grandes sensaciones de bienestar. Si algo te venía inquietando, hoy podrías ver la situación desde un ángulo más práctico y menos emocional.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Hoy te sentirás con una chispa extra de confianza. Es un buen momento para iniciar proyectos personales o hablar con alguien que admiras. Si te sientes impulsivo, canaliza esa energía en algo creativo o intenso, como un entrenamiento o una idea audaz.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La calma típica de Tauro se mezcla hoy con una sorpresa inspiradora. Alguien o algo te motivará a ver la belleza en lo cotidiano. Aprovecha para reorganizar tu espacio o explorar una nueva pasión.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu mente estará ágil y curiosa. Buen día para conversaciones profundas o para retomar ese contacto pendiente. Puede surgir una idea que te cambie el enfoque del mes. Escucha bien.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Tu intuición está afinada. Confía en tu instinto, especialmente en temas emocionales. Puede ser una jornada ideal para reconciliaciones, auto-cuidado o cerrar ciclos con paz.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu magnetismo está en alza. Otros se sienten atraídos a tu energía positiva. Aprovecha para liderar, inspirar o simplemente disfrutar del reconocimiento sincero. Hoy la corona brilla especialmente para ti.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Tu ojo crítico es una ventaja hoy. Alguien valorará tu precisión y dedicación. Sin embargo, también cuida no perderte en las pequeñas cosas ya que a veces la perfección es dinámica, no estática.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Buscas balance, pero hoy podrías sentir una chispa que te empuja fuera de tu zona de confort. Encuentra el equilibrio sin renunciar a sentir algo audaz y emocionante.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tu intensidad se siente poderosa y positiva. Hoy puedes descubrir verdades internas o avanzar en algo que ha estado en tu mente por un tiempo. Permite que tus emociones fluyan sin bloqueo.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Tu espíritu inquieto pide movimiento, aunque sea en la mente. Lee, investiga, comparte ideas con alguien que te rete. Alguna conversación puede llevarte a territorios inesperados.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Tu enfoque hacia metas se ve reforzado, pero hoy hay un matiz: propósito. Pregúntate no solo qué quieres lograr, sino por qué. Esa claridad te trae una satisfacción extra.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Ideas fuera de lo común fluyen con facilidad. Es un buen momento para colaborar, experimentar y proponer cosas que rompan esquemas. Deja que tu intuición creativa tome la batuta.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Tu mundo interior está vibrando fuerte. Podrías recibir mensajes importantes a través de sueños o intuiciones. Tómate tiempo para escuchar tu voz interna y planear cómo traer esas perspectivas al mundo real.