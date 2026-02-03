Febrero rompió récord con más de 25.000 vehículos vendidos: vea los modelos favoritos

Según el más reciente informe presentado por FENALCO y ANDI, en febrero se matricularon 25.548 vehículos nuevos en el país, una cifra que no solo representa un crecimiento del 49,4% frente al mismo mes de 2025, sino que además convierte a este en el mejor febrero desde 2011.

En febrero del año pasado se habían registrado 17.103 unidades. Ahora, el sector supera por primera vez en este mes el umbral de las 25.000 matrículas, marcando un nuevo hito para la industria.

25.548 vehículos y crecimiento del 49,4% en febrero de 2026

De acuerdo con el informe, este impulso estuvo influenciado por el cierre de negocios iniciados durante el Salón del Automóvil, que continuó dinamizando las ventas al inicio del año.

En el acumulado de enero y febrero de 2026 ya se registran 45.517 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 44,5% frente al mismo periodo de 2025. Las cifras confirman una recuperación sostenida del sector.

Uno de los datos más llamativos es el avance de los vehículos de bajas emisiones. En febrero, los eléctricos crecieron 129%, alcanzando 2.508 unidades, mientras que los híbridos aumentaron 72,1%, con 6.694 registros. En lo corrido del año, los eléctricos suman 4.266 unidades y los híbridos 12.131.

Las marcas preferidas y las ciudades que más compraron

En febrero, las cinco marcas con mayor número de matrículas fueron Kia (14,6% de participación), Renault (9,6%), Chevrolet (9,0%), Toyota (8,8%) y Mazda (7,6%). En conjunto, estas marcas concentraron el 49,6% del mercado mensual.

En términos regionales, Bogotá lideró con 6.904 matrículas en febrero y 12.231 en el acumulado del año, con un crecimiento anual del 92,6%. También se destacaron Medellín, Cali y Funza, mientras que municipios como Madrid y Villavicencio mostraron variaciones superiores al 100%.