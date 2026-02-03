CANAL RCN
Economía

Febrero rompió récord con más de 25.000 vehículos vendidos: vea los modelos favoritos

Febrero rompió récord en venta de vehículos en Colombia con 25.548 unidades. Vea cuáles fueron los carros y marcas más vendidos del mes.

Estos fueron los carros más buscados en internet durante 2025
Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
07:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Según el más reciente informe presentado por FENALCO y ANDI, en febrero se matricularon 25.548 vehículos nuevos en el país, una cifra que no solo representa un crecimiento del 49,4% frente al mismo mes de 2025, sino que además convierte a este en el mejor febrero desde 2011.

Vehículos eléctricos e híbridos deberán cumplir con exigente trámite para obtener beneficio tributario en 2026
RELACIONADO

Vehículos eléctricos e híbridos deberán cumplir con exigente trámite para obtener beneficio tributario en 2026

En febrero del año pasado se habían registrado 17.103 unidades. Ahora, el sector supera por primera vez en este mes el umbral de las 25.000 matrículas, marcando un nuevo hito para la industria.

25.548 vehículos y crecimiento del 49,4% en febrero de 2026

De acuerdo con el informe, este impulso estuvo influenciado por el cierre de negocios iniciados durante el Salón del Automóvil, que continuó dinamizando las ventas al inicio del año.

Entre varios, evitaron incidente entre un tren y vehículo particular que quedó atrapado en vías férreas en Duitama
RELACIONADO

Entre varios, evitaron incidente entre un tren y vehículo particular que quedó atrapado en vías férreas en Duitama

En el acumulado de enero y febrero de 2026 ya se registran 45.517 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 44,5% frente al mismo periodo de 2025. Las cifras confirman una recuperación sostenida del sector.

Uno de los datos más llamativos es el avance de los vehículos de bajas emisiones. En febrero, los eléctricos crecieron 129%, alcanzando 2.508 unidades, mientras que los híbridos aumentaron 72,1%, con 6.694 registros. En lo corrido del año, los eléctricos suman 4.266 unidades y los híbridos 12.131.

Las marcas preferidas y las ciudades que más compraron

En febrero, las cinco marcas con mayor número de matrículas fueron Kia (14,6% de participación), Renault (9,6%), Chevrolet (9,0%), Toyota (8,8%) y Mazda (7,6%). En conjunto, estas marcas concentraron el 49,6% del mercado mensual.

Venta de carros usados rompe récord en Colombia y el sector proyecta crecimiento en 2026
RELACIONADO

Venta de carros usados rompe récord en Colombia y el sector proyecta crecimiento en 2026

En términos regionales, Bogotá lideró con 6.904 matrículas en febrero y 12.231 en el acumulado del año, con un crecimiento anual del 92,6%. También se destacaron Medellín, Cali y Funza, mientras que municipios como Madrid y Villavicencio mostraron variaciones superiores al 100%.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Trabajo

¡Ojo trabajadores! Las 10 razones legales por las que lo pueden despedir

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy domingo 1 de marzo de 2026

Finanzas personales

Mejores CDT para invertir su dinero en el mes de marzo: tasas por encima del 11%

Otras Noticias

Irán

Siguen los bombardeos sobre Teherán y la respuesta de Irán contra Israel y bases estadounidenses

El conflicto en Medio Oriente se agudiza tras la caída del ayatolá Alí Jamenei, en medio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

La casa de los famosos

“Cláveme una demanda”: discusión se sale de control en La Casa de los Famosos

Tras la más reciente eliminación, los participantes protagonizaron una polémica discusión que involucró temas personales en el juego.

Bogotá

Brutal ataque con cuchillo contra niña de 11 años en Bogotá: su caso se dilata en la justicia

Liga BetPlay

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la derrota de Nacional y empate del Cali

Cuidado personal

Tomar colágeno no desaparece las arrugas, según reciente investigación