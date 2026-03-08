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“Ya lo superé”: Karol G rompió en llanto durante su reciente concierto en Washington

La antioqueña generó todo tipo de especulaciones sobre su actual situación sentimental al estrenar en tarima su nueva canción.

Foto: Captura pantalla TikTok @dicelolizyoficial
Foto: Captura pantalla TikTok @dicelolizyoficial

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
07:22 a. m.
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El mundo del entretenimiento tiene los ojos puestos sobre Karol G, quien actualmente se encuentra realizando su gira internacional ‘Tropitour’ con la que ya ha dado amplios comentarios entre sus fanáticos y demás internautas en redes.

Sin embargo, su más reciente presentación en Washington ha abierto nuevamente las especulaciones sobre su actual vida sentimental en donde usuarios incluso la han llegado a relacionar con otros artistas o han recordado su pasada relación con Feid.

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Karol G lloró durante su concierto en Washington

Carolina Giraldo ha logrado posicionarse como una artista bastante cercana y cariñosa con sus fanáticos durante sus conciertos. Por esto, no es la primera vez que la mujer rompe en llanto en medio del escenario ante la masiva asistencia que logra en cada una de sus presentaciones por el mundo.

Pero para esta ocasión los comentarios no han parado de realizarse en internet. La ‘Bichota’ aprovechó su paso por la capital estadounidense para lanzar su nuevo sencillo que se espera que esté dentro de su álbum musical ‘No me arrepiento de sentir tanto’, que será lanzado este 7 de agosto.

Sin embargo, a diferencia de su canción ‘Matadora’ en donde expone una realidad más atrevida, la antioqueña cantó una melodía melancólica en la que habló sobre una ruptura amorosa y el sentimiento de desolación que esta dejó en su vida al “fingir” encontrarse bien.

“Si lo ven díganle que estoy bien, que nunca he estado mejor

que ya la superé, aunque él sabe que no

si lo ven diganle que sané, que por fin lo olvidé

miéntanle por favor”

Por supuesto su canción ya ha generado todo tipo de reacciones ya que la triste melodía fue asociada a su ruptura con el cantante Feid, quien en días recientes fue visto compartiendo con una misteriosa mujer por las playas de Marbella, España.

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Karol G agradeció a sus fanáticos por su asistencia

Otro de los momentos que más llamaron la atención durante su show fue cuando rompió en llanto y, entre lágrimas, ofreció unas conmovedoras palabras de agradecimiento a todos sus fanáticos que asistieron a su presentación.

“De verdad me siento súper agradecida por el amor que me dan siempre. Yo siendo que cuando me paro en este escenario yo vivo una realidad diferente, como que ustedes me demuestran que me quieren, que me apoyan (...)”, aseguró Giraldo entre aplausos.

Pese a las críticas que la paisa ha recibido durante el inicio de su gira por el mundo, la intérprete de ‘Ivonny Bonita’ ha compartido, con gran felicidad, haber hecho sold out en la gran mayoría de los estadios en los que próximamente se presentará.

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