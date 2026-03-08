Toman drástica decisión sobre exdirigente deportivo en India implicado en caso de acoso sexual

Un tribunal de Delhi absolvió este lunes a Brij Bhushan Sharan Singh, expresidente de la Federación India de Lucha (WFI), en el proceso judicial por presunto acoso sexual que había sido impulsado por varias de las deportistas más reconocidas de India.

Absuelven a exjefe de la lucha india por caso de acoso sexual

La decisión pone fin a uno de los casos más mediáticos que ha sacudido al deporte indio en los últimos años y que generó protestas nacionales, movilizaciones de atletas y un intenso debate sobre el tratamiento de las denuncias de acoso en el ámbito deportivo.

¿Quién es Brij Bhushan Sharan Singh?

Singh, de 69 años, fue presidente de la Federación India de Lucha y también se desempeñó como legislador del Partido Bharatiya Janata (BJP), la colectividad política del primer ministro de India, Narendra Modi.

En junio de 2023 fue acusado formalmente de presuntos actos de acoso sexual tras denuncias realizadas por varias luchadoras de élite. Entre las acusaciones figuraban supuestos tocamientos indebidos y solicitudes de favores sexuales.

Desde el inicio del proceso, Singh rechazó los señalamientos y sostuvo que era víctima de una persecución con motivaciones políticas.

El caso comenzó a tomar relevancia pública en enero de 2023, cuando la reconocida luchadora Vinesh Phogat denunció presuntos comportamientos inapropiados por parte del entonces dirigente deportivo.

Posteriormente, otras atletas se sumaron a las acusaciones. Entre ellas figuró Sakshi Malik, ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Las deportistas recibieron el respaldo de numerosos atletas, incluido Bajrang Punia, quien obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Las denuncias derivaron en una amplia movilización de deportistas durante 2023. En abril de ese año, luchadores y otros atletas organizaron manifestaciones para exigir la renuncia de Singh de la presidencia de la WFI y solicitar avances en las investigaciones.

Un mes después, varios manifestantes fueron detenidos por la policía mientras intentaban acercarse al Parlamento indio. Las imágenes de los deportistas siendo trasladados en autobuses se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron un fuerte debate público.

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La controversia adquirió una gran dimensión debido a la enorme popularidad de la lucha en India, considerada uno de los deportes con mayor arraigo en distintas regiones del país.

Tras conocerse la decisión judicial, el abogado defensor de Singh, Rajiv Mohan, afirmó que el tribunal determinó la absolución de su cliente al encontrar inconsistencias en algunos testimonios y contradicciones en aspectos considerados clave dentro del proceso.

Luego de la sentencia, simpatizantes del exdirigente celebraron el fallo con fuegos artificiales y muestras públicas de apoyo.