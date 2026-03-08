¿Subirá Colombia Mayor? Esto anunció Abelardo De La Espriella

El presidente electo Abelardo De la Espriella anunció que buscará aumentar el subsidio de Colombia Mayor. La propuesta fue presentada junto con un plan para cubrir el déficit financiero que, según el próximo mandatario, enfrenta actualmente el programa.

El futuro del programa Colombia Mayor tendrá uno de sus cambios más importantes si se concreta el anuncio realizado por el presidente Abelardo De La Espriella. El mandatario informó que su administración trabajará para incrementar el apoyo económico que reciben millones de adultos mayores en condición de vulnerabilidad, aunque aclaró que primero será necesario resolver los problemas presupuestales que encontró al asumir el Gobierno.

RELACIONADO Nequi anuncia en qué puntos se podrá retirar dinero tras su separación de Bancolombia

Según explicó, el programa no cuenta con los recursos suficientes para garantizar los desembolsos previstos hasta diciembre, situación que obligará a realizar ajustes financieros antes de aplicar cualquier incremento en las transferencias.

Por ello, aseguró que instruyó al Ministerio de Hacienda y al Departamento de Prosperidad Social para diseñar una estrategia que permita asegurar la continuidad de los pagos y poner en marcha el aumento prometido.

¿De cuánto sería el nuevo subsidio de Colombia Mayor?

La propuesta del nuevo Gobierno contempla que los beneficiarios de Colombia Mayor reciban $400.000 mensuales, una cifra muy superior a la que actualmente entrega el programa.

De acuerdo con el próximo presidente, el ajuste solo podrá hacerse efectivo cuando se logren conseguir los recursos necesarios para cubrir un faltante estimado en $3,2 billones, monto que, según indicó, hace falta para financiar los pagos correspondientes al segundo semestre del año.

Durante su anuncio, De La Espriella afirmó que los adultos mayores "merecen una vejez digna" y señaló que fortalecer este programa será una de las prioridades de su administración.

En la actualidad, los beneficiarios menores de 80 años reciben $80.000 mensuales, mientras que quienes tienen 80 años o más obtienen $230.000. En Bogotá, gracias a un convenio con la Alcaldía, las personas menores de 80 años reciben un apoyo de $130.000.

¿Quiénes pueden acceder a Colombia Mayor?

El programa está dirigido a personas que no cuentan con una pensión y que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica.

Para aspirar al beneficio se debe ser colombiano, haber residido en el país durante los últimos diez años, estar a menos de tres años de cumplir la edad de pensión y pertenecer a los grupos priorizados del Sisbén IV.

RELACIONADO Así quedó el precio de la visa americana tras fuerte caída del dólar en Colombia

La inscripción se realiza en la alcaldía del municipio donde vive el interesado. Allí se verifica que el solicitante cumpla las condiciones exigidas y que no reciba otro ingreso pensional. Posteriormente, el subsidio se asigna de acuerdo con la disponibilidad de cupos y los criterios de focalización establecidos por Prosperidad Social.

El aumento anunciado todavía no tiene una fecha oficial de entrada en vigencia. Su implementación dependerá de que el Gobierno logre solucionar el déficit financiero del programa y garantice los recursos necesarios para sostener el nuevo valor del subsidio durante los próximos meses.