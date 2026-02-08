Santa Fe y Once Caldas no se guardaron nada y firmaron un picante 2-2: vea los goles

En un vibrante espectáculo futbolístico en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, Independiente Santa Fe y Once Caldas empataron 2-2 en el marco de la segunda fecha de la Liga BetPlay Dimayor.

El encuentro, cargado de intensidad, giros en el marcador y constante dinamismo ofensivo, dejó a la afición cardenal con un sabor agridulce, mientras que el conjunto de Manizales ratificó su buen momento competitivo sumando un valioso punto fuera de casa.

Vea los goles de Santa Fe 2 Once Caldas 2

El compromiso inició con un trámite vertiginoso por parte de los locales. Transcurrían tan solo cuatro minutos del primer tiempo cuando el atacante Jáder Obrian sacó un potente remate desde fuera del área. La trayectoria del balón sufrió una leve desviación en la zaga rival que terminó descolocando al portero Joan Parra, mandando la esférica al fondo de la red para decretar el tempranero 1-0 a favor de Santa Fe.

A pesar del golpe inicial, el equipo dirigido por Hernán Darío Herrera asimiló el impacto y tomó el control de la posesión. A través de las incursiones de Michael Barrios y la movilidad en el medio campo, Once Caldas comenzó a generar constantes ocasiones de peligro sobre el arco capitalino.

Fue en esta etapa donde la figura del guardameta Andrés Mosquera Marmolejo emergió con fuerza, firmando atajadas providenciales que mantuvieron la ventaja parcial del conjunto albirojo hasta el descanso.

Para el complemento, la insistencia del 'Blanco Blanco' encontró recompensa en el minuto 54. Tras un desacierto en la salida de Omar Fernández Frasica, el cuadro visitante capitalizó la presión alta con una gran jugada colectiva. El delantero Jefry Zapata recibió dentro del área y sacó un zapatazo cruzado que impactó en el travesaño antes de cruzar la línea de gol, marcando el 1-1.

Sin embargo, la paridad duró poco en la pizarra. Apenas nueve minutos después, al 63', Santa Fe cobró un tiro de esquina que generó zozobra en el área caldense. En un intento por despejar el peligro, el defensor Andrés Correa terminó enviando el balón en su propia puerta, devolviéndole de manera fortuita la ventaja al cuadro local con el 2-1.

El desarrollo del partido no dio tregua y Once Caldas volcó sus líneas hacia al frente sin bajar los brazos. El propio Correa tuvo su revancha personal al minuto 82, cuando proyectó un centro preciso al corazón del área desde la franja lateral. Andrés Colorado, libre de marca, conectó un impecable frentazo para vencer la resistencia de Mosquera Marmolejo y sellar el 2-2 definitivo en Bogotá.

Con este resultado, Once Caldas alcanza los 4 puntos en el arranque del certamen tras disputar dos jornadas, mientras que Santa Fe suma su primera unidad.