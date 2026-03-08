“Sentí que me iba a morir”: patrullero herido en Cúcuta narra el horror del atentado

El patrullero Billy Molina, uno de los 14 uniformados lesionados en el atentado con carro bomba contra el comando de la Policía de Norte de Santander, relató en Mañana Express los momentos de pánico que vivió durante la madrugada del sábado.

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“Lo primero que pensé fue: me voy a morir. Solo me aferré a la fe en Dios y a la esperanza de salir con vida junto a mis compañeros”, aseguró.

El ataque, perpetrado con al menos 15 artefactos explosivos, dejó alojamientos destruidos y varios policías con heridas de esquirlas. Cuatro de ellos permanecen bajo pronóstico reservado en clínicas privadas de la capital nortesantandereana.

“Amo más mi uniforme”: Billy Maldonado

Con nueve años en la institución, Molina afirmó que este tipo de hechos lo fortalecen en su vocación policial. “Amo más mi policía y estoy dispuesto nuevamente a colocarme el uniforme para hacerle frente al bandido, a los narcoterroristas”, dijo, al tiempo que pidió respaldo ciudadano y gubernamental para la labor de la Policía Nacional.

El uniformado relató que, tras el atentado, lo más difícil fue comunicarse con su familia en Armenia. “Antes de que se enteraran por las noticias, les dije yo mismo que estaba herido. Mi esposa se entristeció mucho, pero mis padres trataron de mostrarse fuertes”, contó.

Mensaje de resiliencia a sus compañeros

El patrullero envió un mensaje de aliento a los demás uniformados que enfrentan la violencia en distintas regiones del país. “A veces pensamos que la noche más oscura no termina, pero siempre hay un amanecer. No debemos dejarnos amedrentar de los bandidos”, expresó.

Molina, oriundo del Quindío, espera reunirse pronto con su esposa e hijos para recuperarse emocionalmente. “A mi familia les mando un fuerte abrazo y un beso. Ellos son mi todo y por ellos sigo en la lucha”, concluyó.