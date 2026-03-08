CANAL RCN
Colombia Video

“Sentí que me iba a morir”: patrullero herido en Cúcuta narra el horror del atentado

Billy Molina, oriundo del Quindío, espera reunirse pronto con su esposa e hijos para recuperarse emocionalmente.

Mañana Express

agosto 03 de 2026
07:37 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El patrullero Billy Molina, uno de los 14 uniformados lesionados en el atentado con carro bomba contra el comando de la Policía de Norte de Santander, relató en Mañana Express los momentos de pánico que vivió durante la madrugada del sábado.

Así fue el recorrido del camión utilizado para el atentado terrorista en Cúcuta
RELACIONADO

Así fue el recorrido del camión utilizado para el atentado terrorista en Cúcuta

“Lo primero que pensé fue: me voy a morir. Solo me aferré a la fe en Dios y a la esperanza de salir con vida junto a mis compañeros”, aseguró.

El ataque, perpetrado con al menos 15 artefactos explosivos, dejó alojamientos destruidos y varios policías con heridas de esquirlas. Cuatro de ellos permanecen bajo pronóstico reservado en clínicas privadas de la capital nortesantandereana.

“Yo dije, me mataron”: el crudo relato de un uniformado que sobrevivió al atentado en Cúcuta
RELACIONADO

“Yo dije, me mataron”: el crudo relato de un uniformado que sobrevivió al atentado en Cúcuta

“Amo más mi uniforme”: Billy Maldonado

Con nueve años en la institución, Molina afirmó que este tipo de hechos lo fortalecen en su vocación policial. “Amo más mi policía y estoy dispuesto nuevamente a colocarme el uniforme para hacerle frente al bandido, a los narcoterroristas”, dijo, al tiempo que pidió respaldo ciudadano y gubernamental para la labor de la Policía Nacional.

El uniformado relató que, tras el atentado, lo más difícil fue comunicarse con su familia en Armenia. “Antes de que se enteraran por las noticias, les dije yo mismo que estaba herido. Mi esposa se entristeció mucho, pero mis padres trataron de mostrarse fuertes”, contó.

Primicia | Reconstruyen plan criminal de los cerebros detrás del atentado del ELN en Cúcuta
RELACIONADO

Primicia | Reconstruyen plan criminal de los cerebros detrás del atentado del ELN en Cúcuta

Mensaje de resiliencia a sus compañeros

El patrullero envió un mensaje de aliento a los demás uniformados que enfrentan la violencia en distintas regiones del país. “A veces pensamos que la noche más oscura no termina, pero siempre hay un amanecer. No debemos dejarnos amedrentar de los bandidos”, expresó.

Molina, oriundo del Quindío, espera reunirse pronto con su esposa e hijos para recuperarse emocionalmente. “A mi familia les mando un fuerte abrazo y un beso. Ellos son mi todo y por ellos sigo en la lucha”, concluyó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Contraloría General de la República

Contraloría advierte desfinanciación de más de $30 billones en el presupuesto general 2027

Ejército Nacional

Operación militar en Mallama, Nariño, deja tres presuntos guerrilleros muertos

Cali

Aerocivil restringe uso de operaciones aéreas con drones en Cali por posesión presidencial

Otras Noticias

India

Toman drástica decisión sobre exdirigente deportivo en India implicado en caso de acoso sexual

El expresidente de la Federación India de Lucha fue exonerado de las acusaciones presentadas por varias luchadoras.

Karol G

“Ya lo superé”: Karol G rompió en llanto durante su reciente concierto en Washington

La antioqueña generó todo tipo de especulaciones sobre su actual situación sentimental al estrenar en tarima su nueva canción.

Colombia Mayor

¿Subirá Colombia Mayor? Esto anunció Abelardo De La Espriella

Liga BetPlay

Santa Fe y Once Caldas no se guardaron nada y firmaron un picante 2-2: vea los goles

Salud mental

Marian Rojas Estapé en Bogotá 2026: fechas, boletas y precios