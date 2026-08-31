Horóscopo de hoy: lunes 31 de agosto de 2026
Este lunes 31 de agosto, es un momento ideal para cerrar el mes con agradecimiento y prepararse para recibir a septiembre con la mejor energía.
Noticias RCN
07:29 a. m.
El último día de agosto llega con una energía propicia para hacer balances, cerrar ciclos y revisar qué conviene dejar atrás antes de comenzar un nuevo mes.
Para algunos signos será momento de ordenar asuntos económicos, mientras que para otros será ideal poner límites, aclarar sentimientos o tomar decisiones que venían aplazando.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Este cierre de mes te pide bajar un poco el ritmo y revisar cuánto has avanzado realmente. Antes de pensar en nuevos objetivos para septiembre, termina aquello que dejaste a medias.
En el trabajo puede aparecer un pendiente que requiere una respuesta rápida. En el amor, evita cargar al nuevo mes con una discusión que todavía puede resolverse hoy.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Agosto termina invitándote a revisar tus finanzas y la manera en que estás administrando tus recursos. Un gasto innecesario o una deuda pendiente podría convertirse en tu principal asunto del día. En lo sentimental, será importante valorar quién estuvo presente durante este mes y quién solo apareció cuando le convenía.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
El último día del mes puede traerte conversaciones importantes. Una llamada, mensaje o encuentro inesperado podría ayudarte a cerrar una duda que arrastras desde hace varias semanas.
Aprovecha también para organizar tus prioridades, pues septiembre llegará con nuevas oportunidades, pero necesitarás espacio para recibirlas.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Hoy conviene dejar atrás emociones que han ocupado demasiado espacio durante agosto. No significa olvidar lo ocurrido, sino evitar que una preocupación continúe condicionando tus decisiones.
En el ámbito familiar podrías encontrar una solución a un desacuerdo. Termina el mes cuidando especialmente tu descanso.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Este lunes será ideal para preguntarte cuáles de tus metas de agosto siguen teniendo sentido. No tengas miedo de modificar un plan si ya no te entusiasma.
En el trabajo podrías recibir reconocimiento por algo que hiciste semanas atrás. En el amor, cerrar el mes con una conversación sincera puede evitar confusiones futuras.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
El 31 de agosto será especialmente significativo para ti porque te impulsa a organizar, depurar y poner cada asunto en su lugar. Revisa documentos, pagos y compromisos antes de comenzar septiembre.
En el terreno emocional, también será momento de dejar de exigir respuestas inmediatas a situaciones que todavía necesitan tiempo.
Libra (23 septiembre – 22 de octubre)
El final de mes puede hacerte pensar en las relaciones que deseas conservar durante septiembre. Algunas conexiones se fortalecerán, mientras que otras podrían comenzar a perder importancia.
No fuerces vínculos que ya no fluyen. En lo profesional, una conversación puede ayudarte a definir mejor tus objetivos para las próximas semanas.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Agosto puede terminar con una decisión importante. Algo que has venido analizando finalmente podría quedar definido durante esta jornada. Confía en tu intuición, pero acompáñala de hechos.
En asuntos económicos, evita cerrar el mes haciendo compras impulsivas. En el amor, será mejor aclarar una incomodidad que guardar silencio.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
El cierre de agosto despierta en ti deseos de renovación. Puedes comenzar a pensar en viajes, estudios, cambios profesionales o nuevas experiencias para septiembre.
Antes de avanzar, termina compromisos pendientes. En lo sentimental, una situación que parecía estancada podría mostrar señales de movimiento.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Este último día del mes es ideal para revisar resultados y reconocer cuánto avanzaste, incluso si todavía no alcanzaste todas tus metas. No conviertas los pendientes en una fuente de frustración.
En dinero, presta atención a pagos y fechas importantes. Septiembre comenzará mejor si hoy dejas tus cuentas organizadas.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Hoy podrías sentir la necesidad de desprenderte de rutinas, compromisos o ideas que limitaron tu energía durante agosto. Es un buen momento para hacer espacio a algo nuevo. Una relación cercana podría requerir una conversación definitiva. Escucha también lo que la otra persona tiene para decir.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
El último día de agosto te invita a mirar hacia adentro y reconocer qué situaciones emocionales no quieres llevar contigo a septiembre. Puede ser una preocupación, una decepción o incluso una expectativa demasiado alta. En el trabajo, cerrar pequeñas tareas pendientes te dará una sensación importante de tranquilidad.
Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.