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Blessd debutó como jugador profesional en Colombia: video de sus mejores momentos

El artista antioqueño sumó sus primeros minutos como jugador de futsal profesional y manifestó que fue uno de los mejores días de su vida.

Blessd jugador en la Liga BetPlay de Futsal
FOTO: El Carmen Bendito FT

Ángel Ballén

agosto 30 de 2026
09:24 p. m.
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Blessd debutó como futbolista profesional en Colombia con El Carmen Bendito FT, equipo que disputa la Liga BetPlay de Futsal y que está compitiendo por llegar a las instancias finales de la competencia.

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El artista compartió en sus redes sociales imágenes de su primera aparición oficial con el conjunto de El Carmen del Viboral y acompañó la publicación con un mensaje en el que describió el momento como “uno de los días más felices” de su vida. El club también destacó el debut a través de sus canales, en una publicación dedicada al estreno del jugador.

¿En qué equipo debutó Blessd como futbolista profesional?

Blessd debutó con El Carmen Bendito FT, proyecto deportivo surgido de la alianza entre el Club Deportivo El Carmen FT y el cantante urbano. El equipo anteriormente competía bajo el nombre de El Carmen de Viboral y hace parte de la Liga BetPlay de Futsal durante la temporada 2026.

El partido del debut se disputó ante Leones F. C., por la fecha 12 del torneo. El resultado permitió al conjunto mantenerse en la segunda posición del grupo D en la recta final de la fase de grupos.

La relación de Blessd con el fútbol ya tenía antecedentes. El cantante ha participado en torneos de barrio disputados en Medellín y también ha hecho parte de proyectos en el fútbol profesional en Dinamarca y España.

¿Cuándo vuelve a jugar el equipo de Blessd en la Liga BetPlay de Futsal?

El próximo partido de El Carmen Bendito FT está programado para el 4 de septiembre, cuando enfrentará a Futsal Rionegro. Posteriormente, en la fecha 14, última jornada del campeonato, el equipo tendrá como rival a Independiente Barranquilla.

La fase de grupos definirá los equipos que continuarán en competencia. Los conjuntos que terminen en el primer y segundo lugar de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, instancia que también se disputará mediante series de ida y vuelta.

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