CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy: martes 17 de febrero de 2026

Este martes 17 de febrero, la energía del día invita a hacer pausas conscientes para evaluar lo que realmente quieres a corto plazo.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
07:27 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Será una jornada ideal para reorganizar prioridades, cerrar pequeños ciclos y tomar decisiones con más claridad emocional. La comunicación tendrá un papel clave, así que decir lo que sientes con honestidad puede abrir nuevas oportunidades tanto en lo personal como en lo laboral.

VIDEO I Así se restauraron las joyas de Yeison Jiménez tras el accidente aéreo
RELACIONADO

VIDEO I Así se restauraron las joyas de Yeison Jiménez tras el accidente aéreo

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Hoy sentirás ganas de reorganizar tu entorno y poner límites claros. Una conversación pendiente puede abrirte puertas si la manejas con calma. Buen día para replantear metas y dejar atrás lo que ya no te motiva.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La energía te impulsa a pensar en grande, especialmente en lo laboral. Confía en tus talentos y no te conformes con lo mínimo. Un pequeño reconocimiento puede alegrarte el día.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente estará inquieta y curiosa. Aprovecha para aprender algo nuevo o resolver temas que habías pospuesto. En lo emocional, alguien espera una respuesta honesta.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones estarán a flor de piel, pero eso te permitirá conectar más profundo con los demás. Escucha tu intuición antes de tomar decisiones importantes.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu carisma se nota y podrías convertirte en el centro de atención sin proponértelo. Buen momento para fortalecer vínculos y aclarar malentendidos con alguien cercano.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Hoy será ideal para poner orden en tus rutinas y cuidar tu bienestar. Un cambio pequeño en tus hábitos puede traer grandes resultados en los próximos días.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La creatividad fluye y podrías sentir inspiración para iniciar algo nuevo. Permítete disfrutar sin tanta exigencia y deja que las cosas se den con naturalidad.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Es un día para mirar hacia adentro y cerrar ciclos emocionales. Podrías sentir la necesidad de soltar una carga que ya no te corresponde.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La comunicación será clave. Una conversación casual puede convertirse en una oportunidad interesante. Mantén la mente abierta a nuevas ideas.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu enfoque estará en la estabilidad y el progreso. Es buen momento para revisar tus finanzas o planear un paso importante en tu carrera.

Ya hay fecha y hora de ingreso de los nuevos participantes de la Casa de los Famosos
RELACIONADO

Ya hay fecha y hora de ingreso de los nuevos participantes de la Casa de los Famosos

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Con el foco energético sobre tu signo, sentirás ganas de reinventarte. Escucha lo que realmente quieres y no temas tomar decisiones valientes.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Hoy necesitarás un poco más de calma y descanso. Escuchar música, meditar o desconectarte un rato te ayudará a recuperar energía y claridad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

VIDEO I Así se restauraron las joyas de Yeison Jiménez tras el accidente aéreo

La casa de los famosos

Ya hay fecha y hora de ingreso de los nuevos participantes de la Casa de los Famosos

La casa de los famosos

El Jefe tomó decisión tras escándalo entre Juanda Caribe y Alexa Torres en la Casa de los Famosos

Otras Noticias

Selección Colombia

Atención, Selección Colombia: FIFA da fechas para entregar lista preliminar y definitiva del Mundial 2026

FIFA confirmó las fechas para que la Selección Colombia entregue su lista preliminar y los 26 convocados al Mundial 2026. Conoce cuándo se define la nómina de la Tricolor.

Contraloría General de la República

Contraloría detecta $17.400 millones en hallazgos fiscales en Magdalena y Santa Marta

La situación habría ocasionado un presunto detrimento patrimonial por $1.520 millones, según el órgano de control tras una auditoría.

Bogotá

Curso gratis para motociclistas novatos en Bogotá: así puede participar este 21 de febrero

España

Tragedia en España: cinco adolescentes murieron en voraz incendio en el depósito de un edificio en Manlleu, Barcelona

EPS

Exgerente de Emssanar habría permitido usar recursos de la salud para saldar millonaria condena