Atención, Selección Colombia: FIFA da fechas para entregar lista preliminar y definitiva del Mundial 2026

FIFA confirmó las fechas para que la Selección Colombia entregue su lista preliminar y los 26 convocados al Mundial 2026. Conoce cuándo se define la nómina de la Tricolor.

Néstor Lorenzo confirmó partido de despedida de la Selección Colombia: ¿Cuál será el rival y la ciudad?
Foto: FCF

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
07:27 a. m.
Cada vez falta menos para que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la expectativa crece alrededor de la Selección Colombia, que ya tiene su cupo asegurado en la cita orbital.

En las últimas horas, la FIFA confirmó el calendario oficial para la entrega de listas de jugadores por parte de las 48 selecciones participantes, un paso clave antes del inicio del torneo.

Según el organismo rector del fútbol mundial, el 11 de mayo cada país deberá presentar una lista preliminar de entre 30 y 35 futbolistas. Posteriormente, el 1 de junio será la fecha límite para entregar la nómina definitiva de 26 convocados.

Esto significa que, a más tardar ese día, el técnico Néstor Lorenzo tendrá que revelar los nombres de los jugadores que representarán a Colombia en el Mundial.

FIFA fija el calendario y Colombia entra en cuenta regresiva

La noticia marca el inicio formal del conteo regresivo para la Tricolor. Durante las próximas semanas, el cuerpo técnico deberá afinar detalles, evaluar rendimientos y tomar decisiones que siempre generan debate entre hinchas y analistas.

La lista preliminar permitirá observar quiénes están en el radar final, pero será el 1 de junio cuando se conozca el grupo definitivo que buscará hacer historia en suelo norteamericano.

Así quedaron organizados los grupos del Mundial 2026

Con el sorteo ya realizado, el panorama quedó así:

  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y repechaje UEFA D
  • Grupo B: Canadá, repechaje UEFA A, Qatar y Suiza
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y repechaje UEFA C
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, repechaje UEFA B y Túnez
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay
  • Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y repechaje intercontinental
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
  • Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y repechaje intercontinental
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

Colombia quedó ubicada en el Grupo K, donde enfrentará a Portugal, Uzbekistán y un rival aún por definir vía repechaje.

