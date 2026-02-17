Contraloría detecta $17.400 millones en hallazgos fiscales en Magdalena y Santa Marta

La Contraloría General de la República estableció hallazgos fiscales por $17.400 millones tras una auditoría realizada al departamento del Magdalena y al Distrito de Santa Marta.

Los resultados evidencian presuntos detrimentos patrimoniales en contratos de infraestructura educativa, programas sociales y eventos culturales.

Obra educativa inconclusa concentra el mayor hallazgo

El hallazgo de mayor cuantía, por $9.151 millones, corresponde a la ejecución del contrato de construcción de la Institución Educativa Departamental Agropecuaria Mitsilou Campbell, en el municipio de El Banco.

El informe de la Contraloría señala que la obra permanece inconclusa y abandonada, lo que representa un incumplimiento grave en la inversión destinada a la educación.

Fiestas del Mar y Programa de Alimentación Escolar bajo cuestionamiento

La auditoría también observó irregularidades en el convenio suscrito por el Distrito de Santa Marta para apoyar el desarrollo de las Fiestas del Mar.

Según la Contraloría, no existe evidencia documental suficiente que respalde la ejecución total del objeto contractual, lo que genera un posible hallazgo fiscal por $5.206 millones.

De igual forma, en el Contrato 0792 de 2024 del Programa de Alimentación Escolar, suscrito por el departamento del Magdalena, se detectó que no hay soportes que justifiquen los pagos por concepto de intereses realizados por el operador. Esta situación ocasiona un presunto detrimento patrimonial por $1.520 millones.