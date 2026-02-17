CANAL RCN
Colombia

Contraloría detecta $17.400 millones en hallazgos fiscales en Magdalena y Santa Marta

La situación habría ocasionado un presunto detrimento patrimonial por $1.520 millones, según el órgano de control tras una auditoría.

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
07:11 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Contraloría General de la República estableció hallazgos fiscales por $17.400 millones tras una auditoría realizada al departamento del Magdalena y al Distrito de Santa Marta.

Fuerza Aérea rescata a ciudadano extranjero en la Sierra Nevada de Santa Marta
RELACIONADO

Fuerza Aérea rescata a ciudadano extranjero en la Sierra Nevada de Santa Marta

Los resultados evidencian presuntos detrimentos patrimoniales en contratos de infraestructura educativa, programas sociales y eventos culturales.

Obra educativa inconclusa concentra el mayor hallazgo

El hallazgo de mayor cuantía, por $9.151 millones, corresponde a la ejecución del contrato de construcción de la Institución Educativa Departamental Agropecuaria Mitsilou Campbell, en el municipio de El Banco.

Tragedia en Santa Marta: tres fallecidos y más de 160 familias damnificadas por las lluvias
RELACIONADO

Tragedia en Santa Marta: tres fallecidos y más de 160 familias damnificadas por las lluvias

El informe de la Contraloría señala que la obra permanece inconclusa y abandonada, lo que representa un incumplimiento grave en la inversión destinada a la educación.

Fiestas del Mar y Programa de Alimentación Escolar bajo cuestionamiento

La auditoría también observó irregularidades en el convenio suscrito por el Distrito de Santa Marta para apoyar el desarrollo de las Fiestas del Mar.

Según la Contraloría, no existe evidencia documental suficiente que respalde la ejecución total del objeto contractual, lo que genera un posible hallazgo fiscal por $5.206 millones.

Potente avalancha en Santa Marta quedó registrada en video: la ferocidad que acabó con varias vidas
RELACIONADO

Potente avalancha en Santa Marta quedó registrada en video: la ferocidad que acabó con varias vidas

De igual forma, en el Contrato 0792 de 2024 del Programa de Alimentación Escolar, suscrito por el departamento del Magdalena, se detectó que no hay soportes que justifiquen los pagos por concepto de intereses realizados por el operador. Esta situación ocasiona un presunto detrimento patrimonial por $1.520 millones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bosa

VIDEO: Policía frustró escape de hombre que corría armado por Bosa

EPS

Así reaccionaron el presidente Petro y el ministro de Salud a la muerte del pequeño Kevin

Lluvias En Colombia

Declaran alerta amarilla en Manizales por lluvias extremas: hay suelos saturados y riesgo de deslizamientos

Otras Noticias

Yeison Jiménez

VIDEO I Así se restauraron las joyas de Yeison Jiménez tras el accidente aéreo

La joyería encargada del proceso compartió un video del paso a paso para reestablecer las piezas.

Bogotá

Curso gratis para motociclistas novatos en Bogotá: así puede participar este 21 de febrero

Motociclistas novatos en Bogotá podrán acceder a un curso gratuito de conducción este 21 de febrero. Conoce requisitos, horario, lugar y cómo inscribirte paso a paso.

Venezuela

Delcy Rodríguez nombró como viceministro a un antiguo aliado del chavismo buscado por EE. UU.

Benfica

Benfica vs. Real Madrid, playoffs de la Champions League: fecha, hora y canal para ver

EPS

Exgerente de Emssanar habría permitido usar recursos de la salud para saldar millonaria condena