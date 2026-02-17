CANAL RCN
Internacional Video

Tragedia en España: cinco adolescentes murieron en voraz incendio en el depósito de un edificio en Manlleu, Barcelona

La Policía de Cataluña investiga las circunstancias en las que los jóvenes permanecían en el depósito donde ocurrió el siniestro.

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
06:51 a. m.
En España hay conmoción tras la muerte de cinco menores en un incendio registrado dentro de un depósito ubicado en un edificio de apartamentos en Manlleu, localidad cercana a Barcelona.

Los cinco jóvenes fallecieron en el incendio que se registró en la terraza del edificio residencial.

Las autoridades catalanas están trabajando para esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que los menores permanecían en ese lugar, así como las condiciones en las que se encontraban al momento de la tragedia.

¿Qué hacían los cinco menores muertos en el depósito del edificio?

De acuerdo con la información preliminar del caso, los menores estaban dentro de un depósito ubicado en la terraza del edificio cuando se desató el fuego.

Las condiciones en las que se encontraba el lugar pudrían ser determinante para conocer si los jóvenes vivían ahí de forma permanente y en qué circunstancias.

El incendio fue devastador por lo que los cinco jóvenes murieron prácticamente de inmediato, debido a la intensidad del fuego y la rapidez con la que se propagó por el depósito.

Las edades de los menores muertos en voraz incendio en Manlleu, Barcelona

Las víctimas del incendio son cinco jóvenes, uno de 14, dos de 15, 16 y otro de 18 años. Asimismo, se conoció que otras cuatro personas resultaron heridas en el incendio.

Las autoridades catalanas continúan con las labores de investigación para determinar el origen del fuego y establecer si existía algún tipo de irregularidad en el uso del depósito como espacio para vivir.

