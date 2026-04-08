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Horóscopo de hoy: martes 4 de agosto de 2026

Este martes 4 de agosto, convendrá evitar respuestas impulsivas, descansar mejor y no asumir responsabilidades ajenas.

Foto: Diseñado por Magnific.
Foto: Diseñado por Magnific.

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
07:26 a. m.
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Este martes 4 de agosto de 2026 será una jornada para organizar prioridades, hablar con sinceridad y actuar con mayor prudencia.

Varios signos podrían enfrentar cambios inesperados en el trabajo, conversaciones decisivas en el amor o la necesidad de revisar sus gastos.

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Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La jornada te invita a moderar el ritmo y pensar mejor cada movimiento. En el trabajo podrías recibir una petición inesperada que altere tu agenda, pero tu capacidad para resolver bajo presión te ayudará a destacarte. Evita responder de forma brusca cuando alguien cuestione tus ideas.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Hoy tendrás la oportunidad de organizar mejor tus finanzas y detectar un gasto que está afectando tu presupuesto. No se trata de restringirte por completo, sino de usar tus recursos con mayor inteligencia. En lo laboral, alguien valorará tu constancia y podría confiarte una tarea importante.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu capacidad para comunicarte estará especialmente activa. Este martes será favorable para presentar propuestas, resolver trámites, enviar mensajes importantes o retomar una negociación. Sin embargo, deberás evitar prometer más de lo que puedes cumplir.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

En el trabajo, será necesario establecer límites para no terminar asumiendo responsabilidades ajenas. En el amor, un gesto sencillo tendrá más valor que una gran promesa. Cuida tu alimentación y procura no canalizar el estrés mediante excesos.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Este martes podrías sentir un fuerte deseo de ser escuchado y reconocido. Aprovecha esa energía para mostrar tus talentos, pero evita convertir cualquier diferencia de opinión en una competencia. Tu liderazgo será más efectivo cuando permitas que otros también participen.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La organización será tu mejor herramienta. Tendrás la posibilidad de resolver un asunto que parecía complicado si divides el problema en pasos pequeños. En el entorno laboral, revisa documentos, fechas y detalles antes de entregar cualquier tarea.

Libra (23 septiembre – 22 de octubre)

La jornada favorecerá los acuerdos, las reconciliaciones y las conversaciones que buscan un punto medio. Podrías actuar como mediador en un conflicto entre personas cercanas. No obstante, recuerda que ayudar no significa cargar con problemas que no te corresponden.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu determinación te permitirá avanzar en un objetivo personal o profesional. Este martes podrías descubrir información útil para cambiar una estrategia. Maneja los datos con discreción y evita compartir planes antes de que estén suficientemente desarrollados.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sentirás deseos de salir de la rutina y explorar nuevas posibilidades. Puede aparecer una oportunidad de aprendizaje, viaje o colaboración con alguien que tiene una visión distinta a la tuya. Escucha antes de descartar una propuesta.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Este martes será propicio para revisar metas y comprobar si todavía responden a lo que realmente deseas. Podrías darte cuenta de que una responsabilidad necesita ser delegada. No tienes que resolver todo sin ayuda.

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu creatividad te permitirá encontrar una solución diferente a un problema cotidiano. Las ideas fluirán con facilidad, pero necesitarás ordenarlas para convertirlas en resultados concretos. En el trabajo, una conversación con alguien experimentado podría aportarte una perspectiva valiosa.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición y la imaginación serán tus grandes aliadas. Podrías tener una idea interesante relacionada con un proyecto artístico, personal o laboral. Anótala, incluso si todavía no sabes cómo desarrollarla.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.

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