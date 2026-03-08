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Hermano de Diomedes Díaz tuvo aparatoso accidente de tránsito: este es su estado

El accidente ocurrió en la vía que conduce hasta Barrancas, La Guajira.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
07:07 p. m.
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Durante el más reciente fin de semana, Elver Díaz, el hermano de Diomedes Díaz, estuvo involucrado en un accidente de tránsito.

El también cantante de vallenato iba en su camioneta junto a Maicol Díaz, su hijo, y se salió de la vía que conduce hasta Barrancas, La Guajira.

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En medio de esa situación, el vehículo sufrió daños y tanto Elver como Maicol fueron examinados en una entidad hospitalaria.

Esto dijo Elver Díaz, hermano de Diomedes Díaz, tras el accidente de tránsito

Mediante un video, Elver Díaz explicó cómo fue el accidente de tránsito y le dio un parte de tranquilidad a sus seguidores.

"Quiero decirle a toda esa gente que me está llamando y preguntándome sobre el accidente que íbamos a cumplir un compromiso en Barranca, La Guajira, con mi hijo Maicol Díaz", señaló.

"Nosotros íbamos despacio, pero otro carro venía duro, invadió el carril, pero gracias a Dios que estamos bien. Yo estuve en la clínica porque tuve un golpecito en la cara. Ya me hicieron radiografías, exámenes y no hay nada de gravedad", añadió.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Elver Díaz tras el accidente de tránsito

Luego del video compartido por Elver Díaz, el hermano de Diomedes Díaz, sus seguidores le hicieron saber que lo más importante es que se encuentra bien y la situación no pasó a mayores.

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Además, le pidieron que se cuide al máximo para que no vuelva a suceder una situación similar.

"Bendiciones", "Dios los guarde", "gloria a Dios", "todo está bien y no hay peligro", "un fuerte abrazo", "tenemos que cuidarnos", "que Dios los siga protegiendo", "que la virgencita los cuide", "siempre están con los ángeles", "usted es un gladiador", "mucha prudencia" y "menos mal fue solo un susto", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

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