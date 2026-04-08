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Cortes de agua hoy afectarán a 77 barrios en Bogotá por obras en tuberías: conozca aquí las zonas

La suspensión del servicio iniciará este martes 4 de agosto de 2026 a las 11 de la mañana.

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
06:56 a. m.
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Bogotá tendrá una nueva jornada con masivos cortes de agua que afectarán a 77 barrios de diferentes localidades. La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informa que por motivos de trabajos en la rehabilitación de la Línea Silencio Parque Nacional San Diego se presentarán restricciones en algunos sectores de la zona centro, norte y sur de la ciudad.

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La suspensión del servicio iniciará el martes 4 de agosto a las 11 de la mañana y el restablecimiento del mismo iniciará, de manera paulatina, sobre el mediodía del miércoles 5 de agosto. Las localidades que se verán afectadas son Chapinero, Santafé, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Usaquén.

Así mismo, el Acueducto informó que se presentará baja presión del servicio entre la Calle 68 y la Avenida Calle 26, y entre la Avenida Carrera 14 (Av. Caracas) y la Carrera 3. Conozca a continuación el listado completo de los barrios afectados.

Granada, María Cristina, La Salle, Chapinero Central, Marly, Cataluña, Sucre, Parque Nacional, Sagrado Corazón, La Merced, Samper, La Perseverancia, San Martín, San Diego y La Macarena.

De igual forma, se suspenderá el servicio de agua entre la Calle 123 A y la Calle 60, y entre la Avenida Carrera 14 (Av. Caracas) y la Carrera 2; así como desde la Avenida Calle 63 y la Diagonal 45 Sur, entre la Avenida Carrera 30 y la Carrera 13, y desde la Calle 60 Bis hasta la Calle 33, entre la Avenida Carrera 3 y la Carrera 8 Este.

Los barrios que comprenden esta zona de servicio son: Usaquén, Santa Ana, Escuela de Caballería I, Páramo Urbano IV, Escuela de Caballería II, Seminario, Chicó Norte II Sector, Chicó Norte, El Chicó, La Cabrera, El Retiro, El Nogal, Espartillal, Porciúncula, Quinta Camacho, Chapinero Norte y Chapinero Central.

Simultáneamente, se suspenderá el servicio de agua en sectores de las localidades de Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe.

Los barrios que comprenden esta zona de servicio son: Chapinero Central, Chapinero Occidental, Marly, Quesada, Palermo, Sucre, Santa Teresita, La Magdalena, Sagrado Corazón, Teusaquillo, Armenia, Estrella, La Soledad, Las Américas, Florida y Santa Fe.

Así mismo, Samper Mendoza, Usatama, Colseguros, El Listón, Paloquemao, Voto Nacional, La Sabana, Ricaurte, La Pepita, La Estanzuela, Eduardo Santos, El Vergel, El Progreso, San Antonio, Restrepo, Restrepo Occidental, Olaya, San José Sur, Gustavo Restrepo, Granjas San Pablo y San José Sur.

Otro punto que permanecerá sin servicio corresponde a barrios de las localidades de Santa Fe y Candelaria, ubicados desde la Avenida Calle 26 hasta la Calle 32A Sur, y entre la Avenida Carrera 14 (Av. Caracas) y la Carrera 3.

Los barrios afectados serán Bosque Izquierdo, Las Aguas, Las Nieves, Alameda, Santa Fe, La Favorita, La Capuchina, Veracruz, La Concordia, La Catedral, San Victorino, Santa Inés, Centro Administrativo, Santa Bárbara, Las Cruces, San Bernardino y La Hortúa.

También, Policarpa, Sevilla, Ciudad Berna, Modelo Sur, Calvo Sur, Las Brisas, Buenos Aires, San Javier, Nariño Sur, Caracas, Quinta Ramos, Santa Ana Sur, Velódromo, Sosiego, Ciudad Jardín Sur, Primero de Mayo, Granada Sur, Veinte de Julio, Sosiego Sur, San José Sur, San Isidro, San Luis y Hospital San Carlos.

Los barrios Parque Nacional, El Paraíso, Ingemar, Siberia Urbano II, Siberia Central, Siberia Urbano III, Siberia Rural, Siberia II, Ingemar Oriental I, Siberia Urbano y Siberia, de las localidades de Chapinero y Santafé, también permanecerán sin servicio.

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Recomendaciones durante los cortes de agua

Las autoridades recomiendan llenar los tanques de reserva de las viviendas, antes de que se realice el corte del suministro. Consumir el agua reservada antes de las 24 horas, hacer uso razonable del agua para priorizar el lavado de manos y de alimentos.

Finalmente, la EAAB informó que prestará el servicio de carrotanques con prioridad especialmente a clínicas, hospitales y centros con alta concentración de ciudadanos. Este servicio se puede solicitar por medio de la línea 116.

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