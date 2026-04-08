Preocupación por David Ospina en Atlante: revelan la lesión que podría obligarlo al retiro

David Ospina volvió a ser noticia y esta vez no por una actuación bajo los tres palos. El histórico arquero de la Selección Colombia atraviesa un momento de incertidumbre luego de que Miguel 'El Piojo' Herrera, entrenador del Atlante F.C., confirmara que el guardameta presenta una recaída física que ha frenado su incorporación al equipo mexicano.

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La situación despertó dudas sobre la continuidad de su carrera y abriría la posibilidad de un retiro anticipado.

A sus 37 años, el antioqueño buscaba iniciar un nuevo capítulo en el fútbol mexicano. Sin embargo, los problemas en uno de sus codos, una zona que ya había sido intervenida quirúrgicamente, volvieron a aparecer y obligaron a detener su proceso de recuperación.

La lesión que tiene en duda el fichaje de David Ospina con Atlante

En rueda de prensa, Miguel 'El Piojo' Herrera explicó que el arquero colombiano decidió pausar los entrenamientos para ser evaluado por el especialista que lo operó tiempo atrás.

“David tiene una situación de un brazo, la cual ha puesto en duda si realmente va a ser jugador del Atlante. Llegó con muchas ganas y actitud positiva, pero desafortunadamente en este proceso de trabajo volvió a resentirse del codo donde tiene una operación de hace tiempo y que le ha venido pagando factura de estos días y antes del Mundial y ha decidido parar”.

El entrenador también dejó claro que la decisión final dependerá del estado físico del colombiano y de su deseo de continuar en la alta competencia.

“Ha decidido parar para que lo revise el doctor que lo operó. Si David está al 100 y él quiere seguir, continuar con este proyecto de carrera para su cierre y su ciclo de futbolista, que es decisión de él, es bienvenido. Nosotros pensamos en él, pero si no tenemos un gran arquero en la portería ya pensaremos qué es lo que sigue para nosotros”.

¿David Ospina está cerca del retiro?

Aunque Ospina no ha confirmado oficialmente que dejará el fútbol, las declaraciones del técnico mexicano reflejan que esa posibilidad ya está sobre la mesa. Herrera habló incluso del "cierre de su ciclo de futbolista", dejando entrever que el experimentado arquero evalúa cuidadosamente su futuro.

El guardameta es uno de los jugadores más importantes en la historia de la Selección Colombia. Es el futbolista con más partidos disputados con la 'tricolor' y tuvo una destacada carrera en clubes como Atlético Nacional, Niza, Arsenal, Napoli y Al Nassr.

Así las cosas, si logra recuperarse completamente, Atlante mantiene la puerta abierta para contar con él. De lo contrario, el fútbol colombiano y mundial podría estar cerca de despedir a uno de los arqueros más destacados de las últimas décadas.