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Ministerio de Trabajo inspeccionará hogares con empleadas domésticas: requisitos, controles y sanciones

Esta será la forma en la que el Ministerio del Trabajo inspeccionará a los hogares que cuenten con el servicio.

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
09:42 p. m.
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El Ministerio de Trabajo expidió la Circular 0089 de 2026, un lineamiento unificado que fortalece e intensifica las facultades de inspección, vigilancia y control sobre el trabajo doméstico remunerado en el país.

La medida busca garantizar que las personas dedicadas al servicio en viviendas particulares gocen de las mismas condiciones y derechos laborales que cualquier trabajador del sector productivo, atacando de frente la informalidad en este renglón.

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Históricamente, la naturaleza privada de los hogares dificultaba las auditorías de ley; sin embargo, con el nuevo marco técnico, el Gobierno fija el procedimiento exacto que deberán cumplir los inspectores para ingresar a las viviendas particulares y realizar las verificaciones correspondientes sin vulnerar la inviolabilidad del domicilio ni la intimidad familiar.

¿Qué exigirán las autoridades durante la inspección?

Durante las visitas de control, los inspectores de trabajo verificarán rigurosamente los siguientes aspectos legales:

  • Contrato de trabajo escrito: Deberá acreditarse la existencia del contrato laboral y su respectivo registro formal.
  • Pago de salarios conforme a la ley: Verificación del salario mínimo legal vigente o la proporcionalidad correspondiente en casos de contratación por días.
  • Seguridad Social e historial PILA: Se exigirá el certificado de afiliación y las planillas de pago (PILA) de los últimos tres meses en salud, pensión y Administradora de Riesgos Laborales (ARL).
  • Prestaciones sociales y recargos: Pago oportuno de prima de servicios, cesantías, intereses de cesantías, auxilio de transporte, horas extras, dominicales y recargos nocturnos si aplica.
  • Jornada y descanso: Cumplimiento de la jornada máxima legal y del otorgamiento del descanso semanal obligatorio.

Adicionalmente, se procurará que las diligencias se adelanten con la presencia de al menos dos funcionarios capacitados en guías de salud y seguridad en el trabajo, así como en protocolos de erradicación de violencias y acoso laboral.

Con este despliegue, el Ministerio de Trabajo reitera el llamado a los empleadores de todo el país a formalizar las relaciones laborales en los hogares antes de la llegada de las visitas programadas y aleatorias.

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