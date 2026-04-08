Carlos Rivera regresa a Colombia: fecha, lugar y venta de boletas para su concierto en Bogotá

Carlos Rivera confirmó una nueva visita a Colombia con ¡Vida México! Tour, la gira internacional con la que presenta su más reciente álbum y rinde homenaje a las tradiciones, la música y la identidad de su país.

El cantante mexicano se presentará el 2 de octubre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, en un concierto producido por Breakfast Live que promete reunir sus nuevas canciones y los éxitos que lo han convertido en uno de los artistas más queridos de Latinoamérica.

El anuncio despertó la expectativa de sus seguidores colombianos, quienes durante años han acompañado su carrera y han convertido al país en una de sus plazas más importantes fuera de México.

Carlos Rivera traerá a Bogotá un homenaje a la cultura mexicana

La gira ¡Vida México! Tour acompaña el lanzamiento del álbum Vida México, un trabajo discográfico inspirado en las raíces culturales del país azteca. El proyecto toma como eje principal el mariachi y mezcla sonidos tradicionales con una propuesta contemporánea que busca acercar estas expresiones a nuevas generaciones.

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El concierto en Bogotá coincidirá con el inicio de una de las temporadas más representativas para México. Para Rivera, el Día de Muertos simboliza un homenaje a la vida, la memoria y el amor por quienes permanecen en el recuerdo, un mensaje que se convierte en el corazón de esta nueva etapa artística.

Durante la presentación, el público podrá escuchar temas del nuevo álbum y clásicos de su carrera como "Recuérdame", "Me Muero", "Te Esperaba", "Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro" y "Sería Más Fácil", entre otras canciones que han marcado más de dos décadas de trayectoria.

Preventa y venta general para el concierto de Carlos Rivera en Bogotá

El disco Vida México reúne 15 canciones y un bonus track, además de colaboraciones con reconocidos artistas mexicanos como Alejandro Fernández, Ana Bárbara, Pepe Aguilar, Marisela y Natalia Lafourcade, consolidándose como uno de los proyectos más ambiciosos del intérprete.

Quienes deseen asistir al concierto podrán acceder a la preventa exclusiva para clientes Movistar desde el 4 de agosto de 2026 a las 10:00 a. m. hasta el 6 de agosto a las 9:59 a. m., o hasta agotar existencias.

La venta general comenzará el 6 de agosto de 2026 a las 10:00 a. m. a través de TuBoleta, plataforma autorizada para la comercialización de las entradas. Con este regreso, Carlos Rivera reafirma el estrecho vínculo que ha construido con el público colombiano y promete una noche cargada de emoción, nostalgia y celebración de la cultura mexicana.