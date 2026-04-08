CANAL RCN
Internacional

VIDEO | Desgarradora súplica de un niño migrante en Ceuta, España, para que no lo devuelvan a su país

Las imágenes muestran la vulnerabilidad de un niño de unos 12 años que entre lágrimas ruega a policías españoles que no lo regresen a Marruecos.

Desgarradora súplica de un niño migrante en Ceuta, España, para que no lo devuelvan a su país
Foto: captura de video Mañana Express

Mañana Express

agosto 04 de 2026
07:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un video se ha convertido en una de las escenas más conmovedoras de la actual crisis migratoria hacia Ceuta, España. En las imágenes aparece un niño de aproximadamente 12 años que, entre lágrimas y con evidente desesperación, le ruega a un agente de seguridad español que no lo regrese a Marruecos.

Más de 48.00 migrantes que ingresaron irregularmente a Ceuta ya regresaron a Marruecos
RELACIONADO

Más de 48.00 migrantes que ingresaron irregularmente a Ceuta ya regresaron a Marruecos

La grabación refleja el drama humano que viven miles de familias que llegan al enclave español con la esperanza de encontrar mejores oportunidades y escapar de las dificultades que enfrentan en su lugar de origen.

Son los niños quienes se han convertido en uno de los grupos más vulnerables dentro de esta emergencia.

Centenares de migrantes de Marruecos tratan de llegar a Ceuta, en España
RELACIONADO

Centenares de migrantes de Marruecos tratan de llegar a Ceuta, en España

¿Cuántos niños migrantes han llegado a Ceuta, España?

De acuerdo con los reportes de la prensa española, entre 3.000 y 5.000 niños forman parte del flujo migratorio que ha llegado recientemente a Ceuta.

La magnitud de esta situación ha obligado a las autoridades a reforzar la atención humanitaria destinada a los menores.

Actualmente, el enclave español alberga cerca de 1.000 niños marroquíes. La mayoría arribó junto a sus familias o acompañados por algún adulto, aunque otros llegaron completamente solos, quienes quedan bajo protección del Estado.

La historia de la joven que abrazó a un migrante en Ceuta
RELACIONADO

La historia de la joven que abrazó a un migrante en Ceuta

Migrantes quedan a la deriva en el mar en su viaje ilegal a Ceuta

La crisis ha dejado además otras historias que evidencian el riesgo que enfrentan quienes intentan llegar a Ceuta. Entre los casos conocidos figuran dos menores que cruzaron el mar, sujetados a un flotador y fueron rescatados por una funcionaria de la Cruz Roja.

Uno de esos bebés tendría apenas dos meses de vida, un hecho que aumenta la preocupación por las condiciones en las que muchas familias emprenden estos peligrosos recorridos para salir de países como Marruecos.

La situación también ha generado pronunciamientos de organizaciones internacionales dedicadas a la protección de la infancia y los derechos humanos.

Save the Children hizo un llamado para fortalecer la respuesta humanitaria y acelerar el traslado de los menores hacia lugares seguros donde puedan recibir atención integral.

La organización considera prioritario que todos los niños sean identificados en el menor tiempo posible y posteriormente trasladados a espacios adecuados donde cuenten con protección, asistencia especializada y apoyo psicosocial.

España responde a Marruecos ante oleada migratoria en Ceuta
RELACIONADO

España responde a Marruecos ante oleada migratoria en Ceuta

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Guatemala

Declaran alerta de peligro en Guatemala por erupción del volcán de Fuego

España

Crisis migratoria: Sánchez acusa egoísmo en la UE tras ofensiva contra España

Estados Unidos

Principales sistemas de inteligencia artificial discutirán nuevos mecanismos de regulación en los EE. UU.

Otras Noticias

Conciertos

Carlos Rivera regresa a Colombia: fecha, lugar y venta de boletas para su concierto en Bogotá

Carlos Rivera volverá a Bogotá con ¡Vida México! Tour. Conozca la fecha del concierto, cuándo inicia la preventa y cómo comprar las boletas.

Bogotá

Cortes de agua hoy afectarán a 77 barrios en Bogotá por obras en tuberías: conozca aquí las zonas

La suspensión del servicio iniciará este martes 4 de agosto de 2026 a las 11 de la mañana.

Selección Colombia

Preocupación por David Ospina en Atlante: revelan la lesión que podría obligarlo al retiro

Ministerio del Trabajo

Ministerio de Trabajo inspeccionará hogares con empleadas domésticas: requisitos, controles y sanciones

Invima

Invima prohíbe venta de vapeador en Colombia: es ilegal y un riesgo para la salud