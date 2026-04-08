VIDEO | Desgarradora súplica de un niño migrante en Ceuta, España, para que no lo devuelvan a su país

Un video se ha convertido en una de las escenas más conmovedoras de la actual crisis migratoria hacia Ceuta, España. En las imágenes aparece un niño de aproximadamente 12 años que, entre lágrimas y con evidente desesperación, le ruega a un agente de seguridad español que no lo regrese a Marruecos.

La grabación refleja el drama humano que viven miles de familias que llegan al enclave español con la esperanza de encontrar mejores oportunidades y escapar de las dificultades que enfrentan en su lugar de origen.

Son los niños quienes se han convertido en uno de los grupos más vulnerables dentro de esta emergencia.

¿Cuántos niños migrantes han llegado a Ceuta, España?

De acuerdo con los reportes de la prensa española, entre 3.000 y 5.000 niños forman parte del flujo migratorio que ha llegado recientemente a Ceuta.

La magnitud de esta situación ha obligado a las autoridades a reforzar la atención humanitaria destinada a los menores.

Actualmente, el enclave español alberga cerca de 1.000 niños marroquíes. La mayoría arribó junto a sus familias o acompañados por algún adulto, aunque otros llegaron completamente solos, quienes quedan bajo protección del Estado.

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La crisis ha dejado además otras historias que evidencian el riesgo que enfrentan quienes intentan llegar a Ceuta. Entre los casos conocidos figuran dos menores que cruzaron el mar, sujetados a un flotador y fueron rescatados por una funcionaria de la Cruz Roja.

Uno de esos bebés tendría apenas dos meses de vida, un hecho que aumenta la preocupación por las condiciones en las que muchas familias emprenden estos peligrosos recorridos para salir de países como Marruecos.

La situación también ha generado pronunciamientos de organizaciones internacionales dedicadas a la protección de la infancia y los derechos humanos.

Save the Children hizo un llamado para fortalecer la respuesta humanitaria y acelerar el traslado de los menores hacia lugares seguros donde puedan recibir atención integral.

La organización considera prioritario que todos los niños sean identificados en el menor tiempo posible y posteriormente trasladados a espacios adecuados donde cuenten con protección, asistencia especializada y apoyo psicosocial.