Nelson Velásquez celebrará 25 años de carrera con concierto en el Movistar Arena de Bogotá: fecha y boletería

El vallenato romántico volverá a sonar con fuerza en Bogotá. El reconocido cantante Nelson Velásquez confirmó un concierto especial en la capital para celebrar 25 años de trayectoria musical, un espectáculo que promete reunir a miles de seguidores del género.

El evento se realizará el 16 de mayo en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes de la ciudad. La presentación será un homenaje a la carrera del artista conocido como “La Voz de Cristal”, quien ha marcado a varias generaciones con sus canciones dentro del vallenato romántico.

Según los organizadores, el show tendrá una duración de más de cuatro horas y contará con invitados especiales, quienes acompañarán al cantante para recordar algunos de los éxitos que han hecho parte de su historia musical.

Nelson Velásquez celebrará 25 años de carrera en Bogotá

El concierto será una celebración de los momentos más importantes en la carrera de Nelson Velásquez, quien alcanzó gran reconocimiento dentro del vallenato tras su paso por agrupaciones como Los Inquietos del Vallenato.

Con el paso de los años, el artista consolidó una exitosa carrera como solista y se convirtió en una de las voces más queridas del género. Canciones románticas que han acompañado a miles de seguidores forman parte de su repertorio y seguramente estarán presentes en este espectáculo.

Los organizadores anunciaron que el evento contará con invitados de lujo, lo que convertirá la noche en un recorrido por la historia musical del artista y del vallenato romántico.

“Los 25 años de Nelson Velásquez y sus amigos en un show de más de 4 horas con invitados de lujo, un show nunca antes visto en el vallenato”, destacaron desde la organización del concierto, que será Ascanio Producciones.

Precios de la boletería y cómo comprar

La preventa exclusiva para clientes Movistar ya finalizó y se agotó rápidamente. Actualmente se encuentra disponible la venta para público general, que inició el 12 de marzo a las 3:00 p. m. y se extenderá hasta el 3 de mayo en su primera etapa.

Los precios de la boletería varían según la ubicación dentro del Movistar Arena. Entre las opciones disponibles están:

Palco Sponsor: $800.300

Palco Alfombra Roja: $700.100

Palco Diamante: $600.100

Palco Oro: $500.900

Tribuna Fan Sur: $479.700

Segundo piso: desde $249.900

Tercer piso: desde $149.700.

Se espera que el concierto sea uno de los eventos vallenatos más importantes del año en Bogotá.