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Falsas amenazas de bomba alteran vuelos y activan alerta aérea en Europa

Los correos advertían sobre supuestos explosivos instalados en aeronaves y contenían mensajes amenazantes contra las autoridades europeas.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

noviembre 05 de 2026
10:22 p. m.
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Las autoridades europeas enfrentaron este jueves una nueva jornada de caos aéreo por falsas amenazas de bomba que afectaron al menos una veintena de vuelos comerciales en distintos países del continente.

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Los avisos obligaron a reforzar los protocolos de seguridad, desplegar aviones de combate para escoltar aeronaves civiles y desviar varias rutas, aunque finalmente no se hallaron explosivos en ninguno de los casos.

Se trata del tercer día consecutivo en una semana marcada por este tipo de incidentes. Los vuelos afectados, en su mayoría operados por aerolíneas de bajo costo, tenían origen o destino en países como Italia, Bulgaria y República Checa.

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Pese a la alarma generada, todas las aeronaves lograron aterrizar sin contratiempos y las inspecciones posteriores descartaron cualquier amenaza real.

Cazas militares escoltaron varios vuelos

Al menos cinco aviones comerciales recibieron escolta de aeronaves militares tras reportarse posibles explosivos a bordo. La Fuerza Aérea de Bulgaria acompañó tres vuelos de Ryanair con destino a Sofía procedentes de Madrid, Copenhague y Londres.

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Por su parte, cazas franceses escoltaron un vuelo de Aer Lingus que cubría la ruta entre Dublín y Roma, el cual fue desviado a la base militar de Évreux, en el oeste de Francia. Además, un vuelo de Ryanair entre Londres y Sofía fue redirigido a Plovdiv, mientras que una aeronave de Wizz Air que viajaba de Milán a Varsovia aterrizó en Viena como medida preventiva.

Las amenazas también impactaron operaciones aéreas relacionadas con ciudades como Madrid, Praga, Belgrado, Bucarest, Varsovia y Bruselas. Sin embargo, los vuelos afectados representaron una fracción mínima de los más de 25.000 trayectos programados ese día en Europa, según datos de Eurocontrol.

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El comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, calificó las amenazas contra civiles como “inaceptables” y señaló que aún es prematuro determinar si todos los incidentes están conectados.

Investigan posibles vínculos con el grupo “Estado Masculino”

Parte de las amenazas fueron enviadas por correo electrónico a aeropuertos como los de Roma y Sofía. En algunos de los mensajes, los autores se identificaban como integrantes de “Male State” o “Estado Masculino”, un movimiento ultranacionalista ruso declarado organización extremista por la justicia de Rusia en 2021.

Los correos advertían sobre supuestos explosivos instalados en aeronaves y contenían mensajes amenazantes contra las autoridades europeas. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que este grupo esté detrás de la campaña de intimidación.

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Expertos en el seguimiento de actividades clandestinas rusas señalaron que Male State es una organización radical de extrema derecha que respalda la guerra en Ucrania a través de actividades de propaganda, aunque persisten dudas sobre el grado de relación que mantiene con las autoridades rusas.

Los incidentes se producen en medio de una creciente preocupación por los llamados ataques híbridos en Europa, una modalidad que combina acciones de desinformación, sabotaje y amenazas destinadas a generar incertidumbre y afectar infraestructuras estratégicas sin recurrir a enfrentamientos directos.

Las autoridades continúan investigando el origen de los correos electrónicos, enviados desde direcciones anónimas, mientras buscan determinar si existe una coordinación detrás de las amenazas que han alterado el tráfico aéreo europeo durante toda la semana.

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