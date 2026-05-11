Karol G no se detiene: rompió un nuevo récord mundial durante su última presentación en México

Durante su más reciente presentación en Ciudad de México, el pasado 4 de noviembre, Karol G vivió un emotivo momento con algunos fanáticos que tuvieron el privilegio de hacer parte del show, que tenía como principal característica su transmisión a través de un live de TikTok.

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Justamente la transmisión a través de redes sociales se convirtió en un nuevo récord que la colombiana logra romper con la conexión en simultáneo de más de 4 millones de personas que disfrutaron la interpretación de su álbum 'No Me Arrepiento De Sentir Tanto' en su totalidad y que fue la antesala de su triple presentación en Monterrey los próximos 6, 7 y 8 de noviembre y en Ciudad de México el 13, 14 y 15.

Karol G rompió récord mundial en Tik Tok

Con su transmisión a través de TikTok, Carolina Giraldo rompió un récord mundial al registrar un total de 4,8 millones de entradas al live y 3,6 millones de espectadores únicos.

Con estas cifras, 'La Bichota' superó a Madonna, que había registrado casi 2.16 millones de usuarios conectados durante una transmisión en julio de 2026.

Durante el show, además de cantar las canciones del nuevo álbum, contó con la presencia de algunos invitados internacionales, entre los que se destaca al DJ estadounidense John Summit para presentar el rémix oficial de 'Baby WOW', el tema más exitoso del álbum y que se ubica en la primera posición de los listados musicales más importantes a nivel mundial.

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Karol G se prepara para continuar su gira en Latinoamérica

Su gira mundial 'Viajando Por El Mundo Tropitour' inició en julio de 2026, pasando por diferentes estadios de Estados Unidos y Cánadá; continuará con tres presentaciones en Monterrey y tres más en Ciudad de México antes de aterrizar en su país, Colombia.

El estadio El Campín de la capital del país se prepara para recibir a Karol G los próximos 4, 5 y 6 de diciembre con boletería totalmente agotada, siendo la única ciudad de Colombia que podrá presenciar el esperado show.