“Eres mi felicidad”: Camilo Cifuentes derritió las redes con su mensaje a La Mijita

Un intercambio de mensajes entre Camilo Cifuentes y La Mijita llamó la atención de sus seguidores en Instagram. La interacción se produjo días después de la controversia sentimental que involucró al creador de contenido siéndole infiel a la mamá de su hijo.

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La publicación de La Mijita fue el escenario de una nueva muestra de cercanía entre los dos influenciadores. Después de un video que realizó el creador de contenido alemán, Dominic junto a la española, Camilo no dudó en expresarle su cariño: “Eres mi felicidad, me reí mucho acompañándote”.

Sin ocultarlo, la influencer española respondió: "te quiero, tu también eres la mía siempre", un mensaje que rápidamente captó la atención de quienes siguen de cerca la historia de la pareja.

La respuesta generó nuevas reacciones, especialmente porque llega después de una polémica que dividió opiniones en redes sociales.

¿Por qué Camilo Cifuentes y La Mijita fueron criticados?

La controversia se originó por la relación que Cifuentes habría mantenido con La Mijita mientras aún estaba vinculado sentimentalmente con Camila Sepúlveda, madre de su bebé. El tema tomó fuerza después de que el propio influenciador hablara de la situación durante una conversación con el streamer Westcol.

Según lo que se conoció públicamente, Camila Sepúlveda no estaba al tanto de lo que ocurría.

La situación provocó críticas contra Cifuentes y comentarios dirigidos también a La Mijita, quien decidió continuar su relación con él.

Posteriormente, el creador de contenido dio por terminada su relación con Sepúlveda y comenzó a mostrarse públicamente con su nueva pareja.

¿Cómo es la relación de Camilo Cifuentes con Camila Sepúlveda?

En medio de este escenario, Cifuentes también ha dejado ver que mantiene una relación cordial con Camila Sepúlveda, quien dio a luz recientemente. La situación familiar y la exposición pública de su nueva relación han mantenido el tema bajo la atención de los usuarios de redes sociales.

Mientras algunos seguidores respaldan a la pareja y celebran sus publicaciones, otros siguen cuestionando la manera en que comenzó la relación.

Por ahora, Camilo Cifuentes y La Mijita continúan compartiendo momentos de su vida en plataformas digitales. Sus últimas interacciones muestran que no han dejado de expresar públicamente su cercanía, pese a las críticas que todavía reciben.