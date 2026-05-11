¿Qué hacer en caso de la desaparición de un niño o adolescente? Esto informa la Alcaldía de Bogotá

Las vacaciones de final de año se acercan y el cuidado de los niños y adolescentes debe ser la prioridad de los padres de familia, por lo que las autoridades recomiendan estar al tanto de los comportamientos y actitudes que puedan tener para prevenir cualquier emergencia que pueda ver afectada su seguridad.

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, brinda a la ciudadanía una serie de recomendaciones en caso de que un niño o adolescente desaparezca e invita a apoyarse en el equipo de Atención Integral a la Denuncia (AIDE) una vez suceda la emergencia.

No será necesario esperar 72 horas en caso de desaparición

La entidad hace especial énfasis en que se debe actuar inmediatamente en caso de que un menor desaparezca y no esperar 72 horas como se cree que es el procedimiento, pues la AIDE cuenta con un plan de protección integral a las víctimas, permitiendo que la denuncia sea inmediata y se puedan activar rápidamente todas las instituciones correspondientes.

Además, brindan las siguientes recomendaciones: el primer paso, en caso de presentarse la emergencia, es comunicarse de inmediato a la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación, a la línea de emergencias 123 o al AIDE (601-3779595, ext. 1137).

Desde la Alcaldía también señalan la importancia de no asumir que el niño o adolescente se ausentó de la vivienda por voluntad propia y actuar lo más rápido posible ante cualquier novedad.

Niños y niñas son los principales reportados en casos de desaparición

La AIDE confirmó que durante el mes de octubre se registraron 20 casos de desaparición, de los cuales 12 eran niños, niñas y adolescentes, y confirmaron que durante la última semana del mismo mes se logró encontrar a 17 de las 20 personas que fueron reportadas como desaparecidas gracias a la rápida gestión de la entidad y la oportuna denuncia de la ciudadanía.