Dos noches de reguetón y una nueva faceta: así llega Reykon a Bogotá

Reykon se presentará este 6 y 7 de noviembre en el Movistar Arena con su gira No Se Te Olvidó Tour. Antes de sus shows, también sorprendió al participar en la creación de una hamburguesa con ingredientes colombianos.

El cantante colombiano vive días de movimiento en su carrera. Mientras se prepara para encontrarse con sus seguidores en dos conciertos en el Movistar Arena de Bogotá, el artista antioqueño también explora nuevos escenarios fuera de la música, esta vez con una propuesta que lo llevó directamente a una cocina.

¿Qué hizo Reykon fuera de los escenarios?

En una reciente colaboración con Burger King y la campaña Come Más Carne de Cerdo Colombiana, el artista participó en la creación de una hamburguesa llamada Líder King.

La experiencia incluyó su entrada a las cocinas para involucrarse en el desarrollo de la receta con carne de cerdo 100 % colombiana. Según contó el propio cantante, fue una oportunidad para llevar su estilo y su identidad musical a una experiencia diferente.

"Salir de mi zona de confort para entrar a las cocinas, meterle mano a las recetas y crear algo que combina mi estilo con la sazón de nuestra tierra fue una experiencia increíble", expresó Reykon.

¿Cómo será la experiencia de sus conciertos en Bogotá?

Además de la expectativa por el repertorio, el cantante propuso un código de vestuario para sus presentaciones bajo el concepto «Urban Black». La idea es que el negro sea el protagonista de los atuendos, con prendas como jeans, tenis, botas, chaquetas de cuero y gafas oscuras.

"Mi idea es que usted también se sienta el artista de la noche", explicó en sus redes sociales.

Así, Reykon combina una agenda musical con nuevas experiencias que amplían su presencia en el entretenimiento. Su doble presentación en Bogotá será una nueva oportunidad para reencontrarse con el público que ha seguido su carrera.