Fontanar y Canal RCN impulsan el talento colombiano con la segunda edición de House of Fashion

El Centro Comercial Fontanar, en alianza con el Canal RCN, presenta la segunda edición de "House of Fashion", un concurso que busca destacar a la Sabana de Bogotá como epicentro de la moda y descubrir nuevos talentos en el modelaje colombiano.

Con la colaboración de la agencia de modelos Grupo 4 y la Universidad Sergio Arboleda, este evento inclusivo abre sus puertas a todos los interesados en el mundo del modelaje, sin importar edad, género, peso, experiencia o estatura.

Un concurso inclusivo para todos

La convocatoria de "House of Fashion" estará abierta del 26 de agosto al 6 de septiembre para personas mayores de 16 años. Según Tony Marques, socio y director artístico de Grupo 4, "el modelaje no se reduce a un prototipo; en House of Fashion, los requisitos no están relacionados con atributos físicos específicos". Esto significa que cualquier persona que crea tener talento para el modelaje puede inscribirse, resaltando el compromiso de inclusión del evento.

El concurso constará de un casting presencial del que se seleccionarán 16 finalistas (8 hombres y 8 mujeres) para participar en desafíos y entrenamientos en estilismo, expresión corporal, poses para fotografía y pasarela. Estos eventos se llevarán a cabo en el Centro Comercial Fontanar y se transmitirán a través de noticiasrcn.com.

Premios y apoyo al talento emergente

Los ganadores de "House of Fashion" recibirán $3.000.000, una beca para el diplomado "Administración Estratégica de Moda" de la Universidad Sergio Arboleda, y un contrato de un año con la agencia Grupo 4, lo que representa una oportunidad única para los aspirantes a modelos en Colombia. Andrea Sierra, gerente general de Fontanar, destacó que la primera edición demostró el auge del modelaje en la región, y este año se espera consolidar aún más esta plataforma de talento.

El jurado estará compuesto por reconocidos nombres del mundo de la moda y el entretenimiento, como Tony Marques, Andrea Sierra, María José Arboleda, el diseñador Camilo Franco y la top model Tatiana Arias. María José Arboleda, directora de relaciones públicas de Canal RCN, subrayó que "House of Fashion" refleja el compromiso de la cadena con la inclusión y las oportunidades para todos los colombianos, destacando que se cubrirán los momentos más importantes del concurso en sus canales digitales y noticieros.

Con esta segunda edición, "House of Fashion" se consolida como una plataforma clave para impulsar la moda en Colombia, ofreciendo oportunidades reales a quienes desean iniciar una carrera en el modelaje, independientemente de los estándares tradicionales de la industria.