IA generativa y fraude digital: principales amenazas al e-commerce en fin de año

El comercio electrónico enfrenta uno de sus mayores desafíos en la temporada de compras de fin de año, cuando el volumen de transacciones digitales se dispara y los intentos de fraude se intensifican.

Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), las ventas en línea alcanzaron $27,3 billones de pesos en el primer trimestre de 2025, un crecimiento del 16,4% frente al año anterior.

Este auge, sumado al trabajo híbrido y la digitalización acelerada, ha incrementado la exposición a incidentes: solo en 2024 se registraron más de 70.000 eventos cibernéticos en Colombia, de acuerdo con el Centro Cibernético Policial.

NTT DATA advierte que las amenazas impulsadas por inteligencia artificial generativa —como ingeniería social avanzada, deepfakes y scripts maliciosos— se vuelven más sofisticadas en periodos de alto volumen transaccional.

IA generativa: ¿cómo aumenta las ciberamenazas en el e-commerce?

Aunque esta tecnología puede ser clave para anticipar fraudes y detectar anomalías en tiempo real, solo el 24,79% de las empresas latinoamericanas que ya usan GenAI la aplican a ciberseguridad, lo que abre una brecha crítica en la protección de usuarios y comercios.

Colombia refleja plenamente esta tendencia: en 2024 se registraron 36.000 millones de intentos de ciberataques, según Fortinet, ubicando al país entre los más atacados de América Latina.

“La temporada de fin de año representa uno de los mayores picos de actividad digital para el comercio y, por lo tanto, aumenta el riesgo. La ciberseguridad no solo protege la operación, también protege la confianza del usuario, que es el activo más valioso del mercado”, afirmó Juan Sebastián Escobar, presidente de NTT DATA Colombia.

El informe de la compañía recomienda reforzar las defensas con estrategias como mejorar las capacidades de detección con GenAI, realizar auditorías de seguridad previas a los picos de demanda, proteger los datos del cliente con cifrado de extremo a extremo, capacitar equipos en IA aplicada a ciberseguridad y fortalecer la infraestructura tecnológica con redundancia y sistemas de recuperación rápida.

Estas acciones, combinadas con la adopción responsable de GenAI, permitirían que los comercios electrónicos enfrenten con mayor resiliencia la temporada de compras y que los consumidores disfruten experiencias más seguras y libres de fraude.