Bogotá extiende horarios y lanza el fin de semana más fuerte del año: así arranca el Black Friday

Con el inicio formal de la temporada navideña, Bogotá activa su plan de horarios extendidos para facilitar que miles de compradores recorran los establecimientos hasta la medianoche.

La jornada coincide con el Black Friday, una fecha clave para impulsar el consumo y que, según el gremio, marca el punto más alto en la búsqueda de descuentos y promociones.

Así inicia la temporada navideña en Bogotá

Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, confirmó que este viernes 28 de noviembre marca el comienzo oficial de la temporada navideña, un periodo esperado por los comerciantes debido al incremento del flujo de clientes y a la fuerte dinámica de ventas.

Explicó que la ciudad activa nuevamente Bogotá Despierta, la estrategia que permite que los comercios operen hasta las 12:00 de la noche, brindando más tiempo para que las personas puedan visitar tiendas, buscar ofertas y realizar compras sin restricciones de horario.

¿Cuánto influyen las ventas en estos días?

Orrego indicó que la relevancia de este fin de semana es especialmente alta. Señaló que entre el 15% y el 25% de todas las ventas de diciembre se concentran en estos tres días, una cifra que, según él, convierte esta fecha en uno de los momentos más determinantes para el comercio formal.

El cierre del fin de semana con el Cyberlunes refuerza aún más el movimiento de compradores que buscan aprovechar las rebajas tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

Para quienes desean consultar los descuentos disponibles específicamente durante la jornada nocturna, recordó que la información está publicada en bogotadespierta.com, donde se recopilan las promociones que los establecimientos ofrecerán en los horarios extendidos.

El director de Fenalco también detalló el comportamiento del gasto observado en esta temporada. Señaló que, de acuerdo con una encuesta realizada por el gremio, el 51% de los compradores está destinando un promedio de 500.000 pesos.

¿Cuáles son los productos que generan más ventas?

En cuanto a los productos más buscados, explicó que aunque las promociones abarcan la mayoría de sectores, existe una concentración notable en vestuario, calzado, marroquinería, turismo y electrónica.

Estas categorías, tradicionalmente fuertes durante el Black Friday, vuelven a liderar la intención de compra entre quienes quieren adelantar sus regalos navideños o aprovechar descuentos significativos.