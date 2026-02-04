La Liendra sorprendió con decisión relacionada a sus documentales: hay múltiples reacciones

A lo largo de los últimos meses, La Liendra, reconocido creador de contenido colombiano que pasó por La Casa de los Famosos Colombia en su segunda temporada, decidió dar un cambio de rumbo a sus videos y empezó a crear unos documentales bien producidos con temas de interés general.

Comenzó con una excursión hacia el Nevado del Tolima, pasó por registros históricos como la tragedia de Armero o el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos y más recientemente subió un video relacionado con los actos perpetrados por el asesino serial Luis Alfredo Garavito.

La Liendra anunció radical decisión sobre sus documentales

Tras el éxito que han tenido estos videos, alcanzando millones de reproducciones, el influencer anunció que las ganancias que le han dejado estos videos las va a donar, aunque todavía no ha anunciado a quien o quienes irán dirigidos estos recursos.

La Liendra mostró que estos videos han recaudado un total de 29.000 dólares, que con el precio de la moneda estadounidense hoy, serían más de 100 millones de pesos. Le pidió a sus seguidores que le den ideas para saber qué destino darle al dinero.

¿A quién se donará el dinero de La Liendra?

Lo comentado por el influencer es que no tiene en la mente simplemente darle el dinero a una fundación u organización dedicada a la labor social, pues no confía plenamente en que los recursos sean plenamente aprovechados para favorecer a quienes lo necesiten.

Aseguró que de ser necesario él mismo se encargaría de comprar las cosas que hagan falta para que cada centavo termine siendo dirigido hacia la causa solidaria que termine eligiendo. De momento, está abierto a comentarios de la gente.