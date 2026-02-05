CANAL RCN
Colombia Video

Madre sacrificó su vida y salvó a sus niños de violento choque en Bogotá: “La señora los empujó”

La mujer empujó a los menores de 11 y 6 años segundos antes del violento impacto en la calle 63 con 17.

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
01:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un acto de valentía terminó en tragedia en las calles de Bogotá cuando una mujer de 58 años perdió la vida al salvar a su hija de 11 años y su nieto de 6 de ser atropellados por un vehículo que se pasó un semáforo en rojo.

El hecho ocurrió en horas de la tarde del 4 de febrero en la intersección de la calle 63 con carrera 17 de Bogotá.

Video captó cómo un carro a toda velocidad desató una tragedia en Bogotá: ya hay reporte de fallecidos
RELACIONADO

Video captó cómo un carro a toda velocidad desató una tragedia en Bogotá: ya hay reporte de fallecidos

Según testigos del accidente, la mujer caminaba por el andén acompañada de los dos menores cuando vio que el vehículo se acercaba a toda velocidad.

En un segundo, madre les salvó la vida a sus dos niños y murió

En una fracción de segundo, la víctima reaccionó empujando a los niños fuera de la trayectoria del vehículo, salvándoles la vida, y muriendo ella en el lugar del impacto.

El conductor, traspasarse el semáforo en rojo, primero colisionó contra una motocicleta y, posteriormente, chocó contra un inmueble de la zona, momento en el que atropelló a la mujer.

Las autoridades de tránsito confirmaron que la víctima falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones.

Los dos menores fueron trasladados de inmediato a centros médicos cercanos donde recibieron atención. Según el reporte oficial, ambos niños se encuentran fuera de peligro.

Exclusivo | Necropsia del bebé Liam Gael revela la verdadera causa de su muerte en jardín de La Calera
RELACIONADO

Exclusivo | Necropsia del bebé Liam Gael revela la verdadera causa de su muerte en jardín de La Calera

Conductor que mató a madre que salvó a sus niños no estaba borracho

Coronel Jair Parra, director de la Policía de Tránsito de Bogotá informó que se practicó una prueba de alcoholemia al conductor responsable del accidente, la cual arrojó resultado negativo, descartando así que estuviera bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos:

El conductor involucrado realizó la respectiva prueba de embriaguez que arrojó un resultado negativo. Esto no lo exime de su responsabilidad.

Las autoridades continúan investigando las causas que llevaron al conductor a cometer esta imprudencia vial.

El hombre quedó vinculado a un proceso penal como indiciado por los delitos de homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito.

Bebé habría sido cruelmente abusado y quemado con un secador por su niñera, en el sur de Bogotá
RELACIONADO

Bebé habría sido cruelmente abusado y quemado con un secador por su niñera, en el sur de Bogotá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema de Justicia evaluará recurso de Fiscalía contra absolución de Alex Saab por lavado de activos

Asesinatos en Bogotá

Exclusivo | Veterinario que pagó domicilio de frambuesas envenenadas con talio rompió el silencio: ficha clave

Elecciones presidenciales 2026

"Me preparé para este momento": Juan Carlos Pinzón revela cómo conformaría su gabinete y su plan de gobierno si gana la Presidencia

Otras Noticias

La casa de los famosos

“Me llevo una gran lección”: Johanna Fadul se disculpa ante el país por su polémica en televisión

La actriz se tomó sus redes sociales para hablar sobre la polémica que protagonizó en el reality.

Fenalco

Informe de Fenalco reveló grave advertencia de los empresarios: en el 2026 caerá el empleo formal

El estudio muestra un panorama de alta tensión para la sostenibilidad de las empresas, especialmente pymes y pequeños negocios.

Omar Pérez

Omar Pérez fue hospitalizado tras sufrir un infarto en Bogotá: estado de salud del ídolo de Santa Fe

Artistas

Zion es víctima de millonario robo en aeropuerto de Madrid: más de 2,4 millones de dólares hurtados

Eutanasia

Joven colombiano pidió la eutanasia tras ser diagnosticado con síndrome de Ménière