Madre sacrificó su vida y salvó a sus niños de violento choque en Bogotá: “La señora los empujó”

Un acto de valentía terminó en tragedia en las calles de Bogotá cuando una mujer de 58 años perdió la vida al salvar a su hija de 11 años y su nieto de 6 de ser atropellados por un vehículo que se pasó un semáforo en rojo.

El hecho ocurrió en horas de la tarde del 4 de febrero en la intersección de la calle 63 con carrera 17 de Bogotá.

Según testigos del accidente, la mujer caminaba por el andén acompañada de los dos menores cuando vio que el vehículo se acercaba a toda velocidad.

En un segundo, madre les salvó la vida a sus dos niños y murió

En una fracción de segundo, la víctima reaccionó empujando a los niños fuera de la trayectoria del vehículo, salvándoles la vida, y muriendo ella en el lugar del impacto.

El conductor, traspasarse el semáforo en rojo, primero colisionó contra una motocicleta y, posteriormente, chocó contra un inmueble de la zona, momento en el que atropelló a la mujer.

Las autoridades de tránsito confirmaron que la víctima falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones.

Los dos menores fueron trasladados de inmediato a centros médicos cercanos donde recibieron atención. Según el reporte oficial, ambos niños se encuentran fuera de peligro.

Conductor que mató a madre que salvó a sus niños no estaba borracho

Coronel Jair Parra, director de la Policía de Tránsito de Bogotá informó que se practicó una prueba de alcoholemia al conductor responsable del accidente, la cual arrojó resultado negativo, descartando así que estuviera bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos:

El conductor involucrado realizó la respectiva prueba de embriaguez que arrojó un resultado negativo. Esto no lo exime de su responsabilidad.

Las autoridades continúan investigando las causas que llevaron al conductor a cometer esta imprudencia vial.

El hombre quedó vinculado a un proceso penal como indiciado por los delitos de homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito.