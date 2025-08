¡Sorpresa! Importante exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 reveló que quiere ser mamá

Una de las exparticipantes más reconocidas de La Casa de los Famosos Colombia 2025, concedió una entrevista durante los últimos días y no solo habló de sus nuevos proyectos, sino que también respondió si algún día sueña con el momento de convertirse en mamá.

Se trata de Yina Calderón, que tuvo un diálogo importante con la presentadora Eva Rey y reconoció que aunque en este momento no es una prioridad en su vida, sí quiere ser mamá y que, incluso, ya ha pensado en algunas alternativas por si siente que no encuentra al hombre de su vida.

¿Cuál sería el plan que Yina Calderón, la famosa DJ, tendría en mente? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Yina Calderón abrió su corazón y confesó que tiene el sueño de ser mamá algún día

En la entrevista con Eva Rey, Yina Calderón expresó que en este momento no está en planes de buscar un bebé, pero que sabe que los años van pasando y que sí quiere tener esa alegría más adelante.

"Yo no digo que no, pero no estoy tan joven ya. Si no consigo a un hombre que pueda ser ejemplo para mi hijo, y no estoy diciendo que conmigo tenga que estar toda la vida porque puede que las cosas no funcionen, pero si no es ejemplo, no lo tendría con un hombre y eso está claro", comenzó detallando Yina Calderón.

"Entonces podría tenerlo como lo tuvo 'Epa Colombia', que fue por inseminación. Sí, más adelante, porque realizarse no significa tener un hijo, pero, de acuerdo con mi manera de pensar, sí me gustaría ser mamá. Yo había pensado en congelar óvulos y le iba a preguntar a mi amiga, pero mira la situación que está viviendo", agregó.

Adicionalmente, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 aclaró que, en caso de poder elegir, le gustaría que su hijo fuera mono y tuviera los ojos verdes. No obstante, también hizo énfasis en que lo más importante es que nazca sano.

"A mí si me gustaría realizarme como mamá, considero que de todas maneras es importante", concluyó la DJ.

Yina Calderón ha enviado mensajes importantes tras el fin de La Casa de los Famosos Colombia 2025

En las últimas semanas, en medio de una celebración, Yina Calderón les mandó saludos a las personas con las que estuvo en La Casa de los Famosos Colombia y les deseo miles de éxitos en sus proyectos.

De hecho, a pesar de sus diferencias con Karina García, mencionó a la modelo, le envió un abrazo y le hizo saber que esperaba que tuviera días muy prósperos.