Consejo de Estado suspende provisionalmente nombramiento de rector en la Universidad Popular del Cesar

El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad electoral presentada contra la elección de Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar para el período 2026-2030 y ordenó la suspensión provisional de su nombramiento.

La decisión se tomó tras analizar los argumentos sobre el presunto incumplimiento de requisitos de experiencia académica exigidos para ocupar el cargo.

Debate por requisitos de experiencia

La demanda, interpuesta por el ciudadano Álvaro Javier Iglesias Ibarra, sostiene que el rector electo no acreditó los cinco años de experiencia docente en educación superior exigidos por los estatutos de la universidad.

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Según el expediente, las certificaciones aportadas solo sumaban 57 meses de experiencia, lo que sería insuficiente para cumplir con la norma.

El Tribunal de Garantías Electorales había habilitado su participación aplicando un criterio distinto, que anualiza períodos académicos, lo que fue cuestionado por el demandante.

Medida cautelar y proceso en curso

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, concluyó que existían elementos suficientes para suspender provisionalmente los efectos del acto de elección mientras se resuelve de fondo la demanda.

Con esta decisión, el nombramiento de Echavarría Gil queda en pausa hasta que se determine si cumplía o no con los requisitos legales y estatutarios para ejercer como rector.