La nueva generación de SUV que llegó a Colombia por menos desde 89 millones de pesos

El mercado automotor colombiano sigue moviéndose al ritmo de las camionetas SUV. En medio de un segmento cada vez más competitivo, la llegada de la Nissan Kait marca una nueva apuesta de la marca japonesa para conquistar a quienes buscan un vehículo moderno, funcional y con mayor tecnología sin superar los 110 millones de pesos.

La nueva SUV de Nissan aterriza en Colombia en un momento clave para la industria. De acuerdo con cifras entregadas por Fenalco y la ANDI, durante el primer trimestre de 2026 se registraron más de 40.700 matrículas de SUV en el país, reflejando un crecimiento del 55 % frente al año anterior.

Una SUV diseñada para el ritmo de las ciudades

La Nissan Kait fue desarrollada pensando especialmente en las necesidades de los conductores latinoamericanos. El modelo apuesta por un diseño compacto que facilita la movilidad urbana, pero sin dejar de lado el espacio interior y la comodidad para viajes cotidianos.

Entre sus características se destacan un motor 1.6 litros de 122 caballos de fuerza, un baúl con capacidad de 432 litros y una pantalla multimedia de 9 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

Además, incorpora elementos que hace algunos años solo estaban disponibles en vehículos de gamas más altas, como cargador inalámbrico, control crucero inteligente y aire acondicionado automático.

Tecnología y seguridad, claves en la nueva apuesta de Nissan

Uno de los aspectos más relevantes de la Nissan Kait es su paquete de seguridad. La camioneta incluye frenado de emergencia con detección de peatones, alerta de punto ciego, monitoreo de presión de neumáticos y cámaras con visión periférica inteligente.

“La llegada de la Nissan Kait representa un paso estratégico para la marca en Colombia”, afirmó Carlos Felipe Caicedo, gerente general de Dinissan Colombia.

El modelo llegará a los concesionarios del país con precios desde los 89.990.000 pesos, ubicándose entre las opciones más competitivas dentro del segmento SUV compacto en Colombia.