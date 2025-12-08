CANAL RCN
Tendencias

La IA desafía a Google: así cambian las búsquedas en internet

El dominio de Google como buscador líder podría estar llegando a su fin. Informes recientes señalan que la inteligencia artificial está transformando la manera en que las personas buscan información, desplazando a los motores tradicionales.

FOTO: Freepik

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
12:29 p. m.
Plataformas como ChatGPT y Perplexity ganan usuarios a un ritmo acelerado, ofreciendo respuestas rápidas y precisas sin necesidad de navegar entre enlaces. Esta tendencia no solo modifica los hábitos de búsqueda, sino que también redefine las estrategias digitales de empresas y marcas, que ahora deben optimizar su contenido para un nuevo escenario: el de los motores generativos.

El declive de Google como único líder de las búsquedas

Por primera vez en 15 años, Google podría perder más del 50% de su participación en el mercado publicitario en 2025, según eMarketer. El motivo no es menor: los usuarios buscan inmediatez y claridad, y las herramientas de inteligencia artificial cumplen con esas expectativas mejor que nunca. ChatGPT, por ejemplo, ya cuenta con más de 400 millones de usuarios activos semanales, de acuerdo con cifras de Reuters.

De SEO a GEO: un cambio en la optimización digital

Isaac Castejón, experto en inteligencia artificial, advierte que “el reto no es solo posicionarse en Google, sino lograr que las inteligencias artificiales integren tu contenido en sus respuestas”. Surge así el concepto de GEO (Optimización para Motores Generativos), que prioriza la creación de contenido útil y confiable para que las IA lo seleccionen como fuente principal.

Estrategias para aparecer en respuestas de IA

Castejón recomienda tres acciones clave para destacar en este nuevo panorama digital:

  1. Fortalecer la autoridad de marca: Publicar en medios de confianza y sitios especializados para aumentar la relevancia ante las IA.
  2. Acumular reconocimientos y reseñas: Los premios y menciones en plataformas relevantes actúan como señales de confianza.
  3. Responder preguntas frecuentes con claridad: El contenido directo y bien estructurado tiene más posibilidades de ser usado por la IA en sus respuestas rápidas.

Impacto en el tráfico web y la publicidad digital

Un estudio del Pew Research Center indica que los resúmenes de búsqueda generados por IA de Google ya han reducido entre un 15% y un 35% la tasa de clics hacia páginas web. Esto obliga a las empresas a monitorear constantemente cómo cambian las fuentes de tráfico y adaptar sus estrategias para no perder visibilidad.

Un nuevo paradigma para empresas y marcas

El modelo de negocio de Google está en transformación, pero no desaparece. La clave para las marcas será diversificar sus canales de visibilidad y apostar por contenido optimizado para buscadores tradicionales y motores de IA. En este nuevo ecosistema, la relevancia ya no se mide solo en visitas, sino en la capacidad de estar presente en el momento exacto en que el usuario formula su pregunta.

