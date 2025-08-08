Filtran fecha del lanzamiento del IPhone 17: esto valdría el dispositivo Apple en Colombia

Un nuevo informe que circula en los principales medios tecnológicos de Estados Unidos ha causado revuelo en la industria y entre los millones de seguidores de Apple. Según la filtración, la compañía de la manzana podría estar planeando el lanzamiento del esperado iPhone 17.

De acuerdo con lo conocido, el anuncio del nuevo iPhone se dará en el evento de Apple, el cual tendrá lugar el 9 de septiembre.

"Según información interna de los proveedores de telefonía móvil alemanes, el lanzamiento de este año será el martes 9 de septiembre. Esto situaría el próximo gran evento de Apple exactamente a 35 días", se lee en el informe filtrado por el portal iPhone-Ticker.

¿Qué novedades tendrá el nuevo iPhone 17?

Se rumorea que el iPhone 17 podría incluir un diseño completamente renovado, con una pantalla que elimine el 'notch' por completo, una cámara con avances significativos en su capacidad de zoom óptico, y un procesador de última generación con una eficiencia energética sin precedentes.

Un adelanto del lanzamiento permitiría a Apple mostrar estas innovaciones antes de que la competencia pueda igualarlas o superarlas.

En el evento se tiene previsto que se presenten el iPhone 17, el iPhone 17 Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.

Precio que tendrá el iPhone 17

Según Bloomberg, el iPhone 17 Air tendrá un precio de alrededor de 900 dólares (3.700.000 pesos), lo que lo situará en el mismo rango que el modelo Plus saliente y mantendrá su lugar en la jerarquía de la gama.

Se espera que cueste más que el iPhone 17, pero menos que el iPhone 17 Pro.