CANAL RCN
Tendencias

Filtran fecha del lanzamiento del IPhone 17: esto valdría el dispositivo Apple en Colombia

Fuentes internacionales afirman que este será en pocas semanas.

Iphone 17 lanzamiento
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
11:09 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo informe que circula en los principales medios tecnológicos de Estados Unidos ha causado revuelo en la industria y entre los millones de seguidores de Apple. Según la filtración, la compañía de la manzana podría estar planeando el lanzamiento del esperado iPhone 17.

De acuerdo con lo conocido, el anuncio del nuevo iPhone se dará en el evento de Apple, el cual tendrá lugar el 9 de septiembre.

iOS 26 de Apple: estos son los modelos de IPhone que serán compatibles con la nueva versión
RELACIONADO

iOS 26 de Apple: estos son los modelos de IPhone que serán compatibles con la nueva versión

"Según información interna de los proveedores de telefonía móvil alemanes, el lanzamiento de este año será el martes 9 de septiembre. Esto situaría el próximo gran evento de Apple exactamente a 35 días", se lee en el informe filtrado por el portal iPhone-Ticker.

¿Qué novedades tendrá el nuevo iPhone 17?

Se rumorea que el iPhone 17 podría incluir un diseño completamente renovado, con una pantalla que elimine el 'notch' por completo, una cámara con avances significativos en su capacidad de zoom óptico, y un procesador de última generación con una eficiencia energética sin precedentes.

Un adelanto del lanzamiento permitiría a Apple mostrar estas innovaciones antes de que la competencia pueda igualarlas o superarlas.

La lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en agosto
RELACIONADO

La lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en agosto

En el evento se tiene previsto que se presenten el iPhone 17, el iPhone 17 Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.

Precio que tendrá el iPhone 17

Según Bloomberg, el iPhone 17 Air tendrá un precio de alrededor de 900 dólares (3.700.000 pesos), lo que lo situará en el mismo rango que el modelo Plus saliente y mantendrá su lugar en la jerarquía de la gama.

Se espera que cueste más que el iPhone 17, pero menos que el iPhone 17 Pro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Movistar Arena

Organizadores del concierto de Damas Gratis, en el Movistar Arena, rompieron el silencio: ¿qué pasará?

Turismo

Viajar con propósito: jornada solidaria en Taganga para el bienestar animal

Estados Unidos

Reconocido parque de diversiones en Estados Unidos dice adiós tras varias décadas

Otras Noticias

Colombianos en el exterior

¿Premio Puskas o autogolazo? La jugada de Willer Ditta que le da la vuelta al mundo

Willer Ditta fue protagonista de un gol que está dando de qué hablar. Se habla de un golazo, pero en el registro aparece como un autogol.

Bogotá

Sorprenden a un ladrón pintando una bicicleta que robó del sistema público de Bogotá

El hombre pretendía cambiar su apariencia, para que nadie sospechara que era robada y más del sistema público.

Artistas

Luto en la salsa: esta fue la causa por la que murió una de las leyendas más reconocidas

Dian

DIAN hace anuncio para millones de colombianos que deben declarar renta en agosto

Superintendencia de Salud

Distrito retoma el control de la Subred Centro Oriente tras 15 meses de intervención