España rompió récord de calor registrando 61 días de temperaturas extremas

España cerró el verano con una cifra inédita de 61 días de ola de calor en la península y las islas Baleares, el número más alto registrado hasta ahora.

El dato fue revelado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que señaló que el récord anterior correspondía a 2022, cuando se contabilizaron 41 jornadas bajo estas condiciones.

Pero el registro de olas de calor no fue el único récord que rompió España este año. El país también experimentó el verano más cálido desde que comenzaron las mediciones en 1961, con una temperatura media de 24,5 grados centígrados.

Esta cifra superó en 0,3 grados el anterior máximo, registrado apenas un año antes, en 2025, y estuvo 2,4 grados por encima del promedio correspondiente al periodo 1991-2020.

¿En qué meses se registraron estas olas de calor?

El comportamiento excepcional de las temperaturas tampoco se limitó a junio, julio y agosto.

AEMET indicó que las condiciones propias del verano comenzaron a prolongarse fuera de la temporada habitual. A finales de mayo, amplias zonas del país ya registraban temperaturas características de julio.

Además, en septiembre se presentó otro episodio de calor extremo que afectó a 16 provincias y que se convirtió en la quinta ola de calor registrada durante ese mes desde que existen registros.

Este episodio tuvo una duración de seis días y ocurrió durante el denominado otoño meteorológico.

En las islas Canarias, por su parte, se registró una ola de calor adicional de cinco días durante agosto.

Se registraron más de 5.000 muertes asociadas a la ola de calor

Los datos del sistema de seguimiento diario de la mortalidad del Ministerio de Sanidad, conocido como MoMo, estimaron que 5.234 personas fallecieron por causas relacionadas con el calor entre el 15 de mayo y el 31 de agosto.

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Se trata de la cifra más elevada registrada durante ese periodo desde que comenzó a funcionar el sistema, en 2015.

Las altas temperaturas pueden representar un riesgo especialmente elevado para personas mayores, pacientes con enfermedades previas, niños pequeños y otros grupos vulnerables.

¿Qué hay detrás de estas olas de calor?

Científicos y organismos especializados han señalado que el cambio climático provocado por las actividades humanas está aumentando la frecuencia y la intensidad de determinados fenómenos meteorológicos extremos.

El calentamiento global no implica que todos los eventos meteorológicos sean causados directamente por el cambio climático, pero sí puede aumentar las probabilidades de que determinados episodios de calor alcancen temperaturas más elevadas y duren durante más tiempo.