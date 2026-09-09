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Exparticipante de La Casa de los Famosos preocupa por su salud: apareció rapado y en silla de ruedas

A través de sus redes sociales compartió un video en donde preocupó a seguidores y amigos por su estado de salud.

La Casa de los Famosos primera temporada
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 09 de 2026
11:04 a. m.
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José Miel, cantante y actor que ganó popularidad en redes sociales tras participar en la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, generó preocupación entre sus seguidores luego de reaparecer en redes sociales con una imagen que llamó la atención.

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El artista compartió en su cuenta oficial de Instagram un video y una fotografía desde un centro médico. En las imágenes aparece utilizando una bata hospitalaria, sentado en una silla de ruedas y con la cabeza completamente rapada.

La publicación rápidamente despertó preguntas entre sus conocidos, debido a que Miel no explicó las razones por las que se encontraba en la clínica ni entregó detalles sobre su estado. Junto al contenido, el cantante escribió un corto mensaje: “Gracias Dios. Gracias a la vida. Gracias Ángel”.

Hasta el momento, José Miel no ha confirmado que atraviese algún problema de salud ni ha explicado el motivo de su permanencia en el centro médico.

Reacciones tras la publicación de José Miel

El video compartido por el del cantante generó comentarios entre sus amigos y colegas del entretenimiento. La actriz Zulma Rey reaccionó a la publicación y preguntó si su cambio de imagen podía estar relacionado con un nuevo personaje: “¿Amor mío, es un personaje nuevo? Te amamos”.

Las actrices Tania Valencia, Lorena Meritano y otros de sus colegas también comentaron preguntando si se encontraba bien, aunque no han recibido respuesta.

¿Desde cuándo José Miel estaba alejado de las redes sociales?

Un punto que se sumó a la preocupación de sus seguidores es el tiempo que Miel llevaba alejado de sus redes sociales. Desde hace varias semanas no hacía publicaciones, lo cual no es común entre las celebridades

Su contenido anterior se remontaba a mediados de julio, donde había expresado su intención de regresar pronto a los escenarios.

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