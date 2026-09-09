¿La visita del secretario Marco Rubio marca un punto de inflexión en las relaciones con Estados Unidos?

La visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, a Barranquilla representa un punto de inflexión en las relaciones bilaterales entre Colombia y el país norteamericano.

El encuentro entre el alto funcionario y el presidente Abelardo de la Espriella ha generado expectativas con respecto a recuperar la alianza estratégica que históricamente ha sido fundamental para el desarrollo económico y la seguridad.

Visita de Rubio a Colombia

Camilo Guzmán, analista político y director ejecutivo de Libertank, calificó en Noticias RCN que la reunión es una noticia muy positiva y destacó que Colombia está recomponiendo la histórica relación, la cual es importante en materia comercial y de seguridad, por mencionar algunos aspectos.

Entre los temas prioritarios abordados, la cooperación en seguridad encabezó la agenda bilateral. Guzmán subrayó que la lucha contra el narcotráfico ha sido fundamental para la seguridad. Dijo que sin Estados Unidos es imposible lograr eso, teniendo en cuenta el apoyo de la inteligencia norteamericana.

El segundo eje estratégico se centra en la situación de Venezuela y el papel estratégico que Washington mantiene con respecto al país vecino, escenario que genera oportunidades para Colombia.

Los desafíos para ambos países

Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, lo que hace prioritaria la eliminación de barreras arancelarias. En cuanto a la inversión extranjera, Guzmán sostuvo que el país enfrenta desafíos por la inseguridad jurídica y los constantes cambios regulatorios, incluyendo las reformas tributarias que dificultan atraer capitales internacionales.

También persiste la preocupación por los aranceles del 12.5 % impuestos a Colombia por considerar que no cumplía con los requisitos relacionados con la importación de productos elaborados con trabajo forzoso.

El analista valoró que, si bien no hubo mucho avance en esta materia, igualmente está en la mesa y existe una línea de diálogo para resolver este problema. Sobre la cooperación militar, estableció que los límites deberían basarse en el respeto profundo de las leyes, la Constitución y la soberanía de ambos países.