“Te salvaste”: Isabella Ladera, expareja de Beéle, rompe el silencio y comparte parte de su diario

Una nueva polémica se sumó a la relación pasada del cantante Beéle, pues en las horas más recientes, la modelo Isabella Ladera compartió un fragmento de su diario personal al revelar sus sentimientos de hace meses.

Dicha fotografía abrió nuevamente un debate sobre las principales causas que llevaron a la venezolana a terminar su relación con el cantante barranquillero.

En las horas más recientes, la mujer decidió compartir una inspiradora reflexión sobre los sentimientos del pasado y la forma con la que enfrentó su polémica situación sentimental en aquel entonces. De esta manera, por medio de las historias de su cuenta oficial en Instagram, Ladera publicó una fotografía de lo que sería una página de su diario personal.

En la instantánea se observa un texto en el que la mujer relata los sentimientos negativos que se encontraba percibiendo en su más reciente relación. Aunque no aclara que se trataba del artista Beéle, entre líneas la mujer manifiesta que se dispuso a acompañar al hombre, durante horas, a los estudios de grabación.

Y justo abro mi libreta y cae aquí… lo escribí hace meses pero me acuerdo como me sentía. Vas a estar bien, solo amate mucho, no lo tienes que hacer sola porque tienes a Dios, añadió la mujer.